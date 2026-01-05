W 2024 roku aż 68 procent mieszkańców Unii Europejskiej posiadało własną nieruchomość – wynika z najnowszego raportu "Mieszkania w Europie – edycja 2025" przygotowanego przez Eurostat. Pozostałe 32 procent Europejczyków mieszkało w wynajmowanych lokalach. Najnowsze dane pokazują, jak bardzo różni się sytuacja mieszkaniowa w poszczególnych krajach Wspólnoty.
- W 2024 roku aż 86 proc. Polaków mieszkało "na swoim", co stawia Polskę powyżej średniej UE.
- Średnia liczba pokoi na osobę w UE to 1,7, z największą przestrzenią na Malcie i najmniejszą na Słowacji, Rumunii oraz w Polsce.
- Przeludnienie dotyczy 17 proc. mieszkańców UE, podczas gdy aż 33 proc. mieszkań jest zbyt dużych.
Najwyższy odsetek osób posiadających własne mieszkanie lub dom odnotowano w Rumunii (94 proc.) i na Słowacji (93 proc.). Na drugim biegunie znalazły się Niemcy, gdzie tylko 47 procent mieszkańców może pochwalić się własnym lokum, oraz Austria z wynikiem 55 procent.
Polska plasuje się powyżej unijnej średniej - w 2024 roku aż 86 procent Polaków mieszkało "na swoim", a jedynie 14 procent wynajmowało mieszkanie lub dom. To jeden z najwyższych wskaźników w Europie.