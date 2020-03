Do 52 osób wzrosła we Włoszech liczba osób, które zmarły z powodu koronawirusa - ogłosił w poniedziałek rządowy komisarz do spraw kryzysu Angelo Borrelli. Obecnie jest 1835 zakażonych. Od niedzieli liczba ta zwiększyła się o ponad 250. Dotychczas wyleczono 149 chorych.

