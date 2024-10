Ponad trzydzieści siedem milionów osób w Polsce od dzisiaj może przyjąć nową szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Chętni mogą bezpłatnie otrzymać preparat w wybranych aptekach i w przychodniach.

/ Shutterstock

Od piątku ruszają szczepienia

Nowa szczepionka przeciwko koronawirusowi firmy Moderna, która jest dostępna w Polsce, jest dopuszczona do użytku dla osób, które mają co najmniej 12 lat.

Skierowań wystawiono ponad 37 milionów, bo - jak ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz - dostali je także obcokrajowcy, którzy mieszkają w Polsce, zgodnie z numerem PESEL.

Jak zapisać się na szczepienie? Gdzie znajdziemy skierowanie?

Skierowania są na Internetowym Koncie Pacjenta. Tam też można zapisać się na szczepienie (w przypadku gdy punkt szczepień udostępni terminy w e-rejestracji). Zapisać się można się także bezpośrednio w punktach szczepień, czyli w przychodniach i aptekach. W Polsce ponad półtora tysiąca aptek będzie działać właśnie jako punkty szczepień.

Wykaz wszystkich punktów zostanie udostępniony na stronie pacjent.gov.pl . Dostępność terminów szczepienia w e-rejestracji na IKP zależna jest od ich udostępnienia w systemie e-zdrowie przez placówki je wykonujące.

Do wielu punktów szczepień nowy preparat dotarł w czwartek. Do jednego mogło trafić maksymalnie sto dawek, bo taki jest limit na jeden punkt. Mariusz Politowicz z Naczelnej Izby Aptekarskiej zastanawia się w rozmowie z RMF FM, na jak długo wystarczy ten zapas.

Sądząc po zainteresowaniu pacjentów, którzy dopytują, kiedy można się zaszczepić, to jest bardzo mało; jak będzie, nie wiemy. Gdy wspominam czasy pandemii, to sto dawek wystarczało czasami na niecałą dobę pracy. Zakładamy, że dostawy będą zwiększone w kolejnych tygodniach. Przygotowujemy w tej chwili nasze grafiki pod kątem rozpoczęcia serii szczepień przeciwko Covid-19 - dodał doktor Mikołaj Konstanty z Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Pod koniec października do Polski ma trafić kolejna dostawa nowej, zmodyfikowanej szczepionki przeciwko koronawirusowi. Tym razem będzie to preparat firmy Novavax. Do naszego kraju ma trafić ponad 600 tysięcy dawek.

Kto powinien zaczepić się jak najszybciej?

Na początku tygodnia Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat, w którym zaznaczyło, że w pierwszej kolejności szczepienia będą realizowane u osób w wieku powyżej 12 lat. Otrzymają one jednodawkową szczepionkę Spikevax JN.1 0,5 ml.

Zgodnie z rządowym komunikatem, szczepienia powinny być wykonywane u osób o największym ryzyku przebiegu ciężkiego Covid-19, do których należą: osoby w wieku 60 lat i starsze, dzieci, młodzież i dorośli z chorobami współistniejącymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19, tj. otyłością (BMI>25), cukrzycą, przewlekłą chorobą płuc, przewlekłą chorobą nerek, chorobą układu sercowo-naczyniowego, zaburzeniami neurorozwojowymi, aktywną chorobą nowotworową, chorobą immunosupresyjną lub leczeniem immunosupresyjnym.