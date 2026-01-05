"Wszystkie planowane przez Rainbow Tours wyjazdy do Wenezueli zostały odwołane ze względu bezpieczeństwa" - poinformowała rzeczniczka Rainbow Tours Kinga Woźniakowska. Klienci mogą otrzymać zwrot kosztów podróży lub wybrać inny kierunek. "Aktualnie z ramienia Biura Podróży Rainbow na terenie Wenezueli nie przebywa żaden turysta" - zapewniła Woźniakowska.

Plaża Manzanillo na wyspie Margarita w Wenezueli. / Shutterstock

Prezydent pojmany, w Wenezueli stan wyjątkowy

W sobotę siły amerykańskie zaatakowały cele w Caracas i innych miastach Wenezueli. Podczas operacji prezydent Wenezueli Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores zostali schwytani, a następnie przewiezieni do USA. Amerykańska administracja zarzuca im przestępstwa związane z narkotykami i terroryzmem. Obowiązki prezydenta Wenezueli przejęła Delcy Rodriguez. W kraju wprowadzono stan wyjątkowy. Prezydent USA Donald Trump oświadczył w sobotę, że USA będą zarządzały Wenezuelą.

Planowane wyjazdy do Wenezueli zostały odwołane

Rainbow Tours, organizujące wyjazdy do Wenezueli na Wyspę Margaritę oraz do innych miejsc w tym kraju, poinformowało, że wszystkie planowane wyjazdy do Wenezueli zostały odwołane "ze względu na dobro i bezpieczeństwo klientów".

"Aktualnie z ramienia Biura Podróży Rainbow na terenie Wenezueli nie przebywa żaden turysta" - przekazała w poniedziałek rzeczniczka biura Kinga Woźniakowska.

"Przeprowadzamy właśnie proces anulacji / zmiany kierunku dla klientów, którzy mieli wykupione wyjazdy do Wenezueli w późniejszym terminie. Każdy klient może liczyć na propozycję alternatywnej imprezy z atrakcyjną zniżką i z zachowaniem wszystkich korzyści i benefitów z momentu zakupu, a w przypadku, gdy się na to nie zdecyduje - na pełen zwrot środków" - poinformowała rzeczniczka.

MSZ ostrzega

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamieściło na swojej stronie internetowej notę, w której odradza wszelkie podróże do Wenezueli ze względu na koncentrację sił zbrojnych w regionie, zawieszanie wielu połączeń lotniczych oraz możliwość nagłego pogorszenia się sytuacji bezpieczeństwa.

MSZ ostrzega, że cudzoziemcy podróżujący do Wenezueli narażeni są też na ryzyko bezpodstawnych aresztowań połączonych z oskarżeniami o planowanie aktów przemocy o charakterze politycznym, a nawet o terroryzm. "W przypadku ewentualnych problemów, w tym zwłaszcza aresztowania, Ambasada RP w Caracas może nie być w stanie udzielić (...) niezbędnej pomocy" - zaznaczyło MSZ.

Dodało, że jeśli ktoś znajduje się w Wenezueli i potrzebuje natychmiastowej pomocy, powinien skontaktować się z lokalnymi służbami ratunkowymi za pośrednictwem numeru alarmowego 911.