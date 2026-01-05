Czy kolor skorupki naprawdę mówi nam coś o jakości jajka? Na sklepowych półkach brązowe jajka królują jako "zdrowsze i bardziej naturalne", podczas gdy białe często traktowane są z podejrzliwością. Sprawdziliśmy, skąd bierze się ten mit, co na ten temat mówią naukowcy i jak naprawdę wybrać najlepsze jajka – bez względu na kolor.

Czy kolor skorupki jajka ma znaczenie? Które jajka są lepsze: białe czy brązowe? Poznaj całą prawdę / Shutterstock

Brązowe jajka kojarzą się z naturą, ale kolor skorupki wynika tylko z rasy kury.

Wartość odżywcza i smak jajek są takie same niezależnie od koloru.

Przy wyborze jajek patrz na datę ważności, stan skorupki i sposób hodowli, a nie kolor - to naprawdę się liczy!

Kolor jajka - mit, w który wszyscy wierzymy

Z pozoru to proste: brązowe jajka kojarzą się z naturą i wiejską świeżością, białe wydają się bardziej "sklepowe". Producenci i marketingowcy dobrze wiedzą, jak grać na tych skojarzeniach. W efekcie już w sklepie dokonujemy wyboru oczami, nie sprawdzając faktów.

Skąd się bierze kolor skorupki?

Prawda jest prozaiczna: kolor jajka zależy od rasy kury. Kury z białym upierzeniem i białymi płatkami usznymi znoszą białe jajka. Te o rudym upierzeniu i ciemniejszych płatkach - brązowe. Są nawet rasy, które znoszą jajka niebieskie czy zielone! Kolor skorupki to jedynie pigment dodawany pod koniec formowania jajka. W środku - niezależnie od koloru skorupki - jajko pozostaje takie samo.

Wartość odżywcza, smak i jakość jajka zależą nie od koloru, a od tego, czym żywi się kura, w jakich warunkach żyje i jak świeże jest jajko, które trafia na nasz stół.

Jajko jajku nierówne? Różnice są, ale nie takie, jak myślisz

Najczęściej padające pytanie brzmi: które jajka są lepsze - białe czy brązowe? Odpowiedź zaskakuje: pod względem wartości odżywczych to niemal bliźniacy.

Zawierają podobne ilości białka, tłuszczu, witamin i minerałów. W teście smakowym większość osób nie jest w stanie ich rozróżnić. To, co faktycznie wpływa na smak, to świeżość jajka oraz dieta kury. Im świeższe jajko, tym jędrniejsze białko i bardziej sprężyste żółtko.

Nieco głębszy kolor żółtka, uznawany za oznakę "zdrowszego" jajka, to efekt diety bogatej w rośliny i owady, a nie koloru skorupki.

Jak wybrać dobre jajko? Krok po kroku

Przy wyborze jajek kolor skorupki powinien być ostatnią rzeczą, na którą zwracamy uwagę. Najważniejsze są:

Świeżość: Sprawdź datę przydatności. Najlepiej sięgnąć po karton z najpóźniejszą datą na półce.

Sprawdź datę przydatności. Najlepiej sięgnąć po karton z najpóźniejszą datą na półce. Stan jajek : Otwórz opakowanie i obejrzyj skorupki - unikaj pęknięć, plam i podejrzanych zapachów.

: Otwórz opakowanie i obejrzyj skorupki - unikaj pęknięć, plam i podejrzanych zapachów. Sposób hodowli: Szukaj informacji: "z wolnego wybiegu", "ekologiczne". To, jak żyje kura, wpływa na jakość jajka znacznie bardziej niż kolor skorupki.

Czas obalić mity! Najczęściej zadawane pytania o jajka

Kolor skorupki – wielka ściema czy ukryty sekret? / Shutterstock

Czy brązowe jajka są zdrowsze niż białe?

Nie - mają niemal identyczny skład. To dieta i warunki życia kury mają największe znaczenie.

Czy brązowe jajka smakują lepiej?

Nie ma na to dowodów. Świeżość i sposób karmienia kury mają większy wpływ na smak niż kolor skorupki.

Dlaczego brązowe jajka są droższe?

Kury znoszące brązowe jajka są większe i potrzebują więcej jedzenia. Producenci korzystają też z marketingu.

Jakie jajka wybrać do pieczenia?

Najlepiej świeże, o jednolitym rozmiarze, w temperaturze pokojowej. Kolor skorupki nie ma znaczenia.

Jak rozpoznać jajko dobrej jakości?

Sprawdź datę, obejrzyj skorupki, przeczytaj etykietę o sposobie hodowli. Kolor - zostaw na koniec.

Wiedza o tym, że białe i brązowe jajka są sobie równe, daje wolność wyboru. Kuchnia może być miejscem nauki i odkrywania - nawet po tysiącu śniadań. Następnym razem, gdy sięgniesz po karton jajek, będziesz już wiedzieć, co naprawdę się liczy. Smacznego!