Świat mierzy się z nowym zagrożeniem: pochodzącym z Chin koronawirusem, wywołującym COVID-19– ostrą chorobę zakaźną układu oddechowego wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.



„Co” w nazwie oznacza koronę, „vi” - wirus, a „d” - disease (ang. choroba). Liczba 19 wskazuje rok jej pojawienia się - 2019



Ten nowy wirus pojawił się prawdopodobnie pod koniec 2019 roku na targu owoców morza w mieście Wuhan. W ciągu pierwszego miesiąca zabił w Chinach ponad 100 ludzi. Zaraziło się nim w tym czasie ponad 4 tysiące ludzi w Państwie Środka, przypadki zarażenia zarejestrowano również w kilkunastu innych krajach, w tym we Francji i w Niemczech oraz we Włoszech.

Wirus rozprzestrzenia się szybciej niż SARS



Koronawirus z Wuhanu wywołuje zapalenie płuc. Początkowe objawy zakażenia nim to gorączka i suchy kaszel, po tygodniu mogą pojawić się zaburzenia układu oddechowego, wymagające leczenia szpitalnego.



Nie istnieje jeszcze szczepionka ani żadne lekarstwo bezpośrednio wycelowane w wirusa.