Mieszkańcy Warszawy mierzą się z kolejną serią awarii wodociągowych. Problemy z dostępem do wody dotyczą części pięciu dzielnic stolicy. Sytuacja jest szczególnie trudna na Bielanach, gdzie pęknięcie rury wodociągowej doprowadziło do zamknięcia przedszkola.

Kolejna awaria wodociągowa w Warszawie / Shutterstock

Jak informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, do jednej z poważniejszych awarii doszło w poniedziałek przy ulicy Kasprowicza na Bielanach.

Pęknięcie rury wodociągowej w pobliżu przedszkola zmusiło placówkę do odwołania zajęć. Rodzice musieli odebrać swoje pociechy wcześniej.

Teraz właśnie są skoki temperatur, tak że po prostu awarie się zdarzają, rury pękają, jak się ustabilizuje temperatura, wydaje mi się, że już będzie trochę lepiej - usłyszał reporter RMF FM od pracownika wodociągów.

Problemy z wodą nie ograniczają się jedynie do Warszawy. Przed południem doszło również do poważnej awarii wodociągowej w mazowieckim Pruszkowie.

Służby techniczne pracują nad usunięciem usterki, jednak naprawa może potrwać do wieczora. Mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość.

Wcześniejsze awarie w stolicy

W piątek 2 stycznia w centrum Warszawy także doszło do poważnej awarii wodociągowej. Mieszkańcy okolic placu Bankowego oraz ulicy Elektoralnej musieli radzić sobie bez dostępu do bieżącej wody.

W wyniku awarii zamknięto wiele restauracji i punktów usługowych, co utrudniało codzienne funkcjonowanie zarówno mieszkańcom, jak i przedsiębiorcom.

Podobne problemy pojawiły się również w dzielnicach Targówek i Mokotów.





