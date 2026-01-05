Jest pierwszy akt oskarżenia w głośnej sprawie zabójstw w pustostanie na warszawskiej Woli. Andrij S. został oskarżony o dwa zabójstwa, a Ion B. o współudział w jednym z nich. Przypomnijmy: w kwietniu 2024 roku w opuszczonej kamienicy przy ul. Grzybowskiej 71 znaleziono zwłoki dwóch mężczyzn. Kolejnego dnia odnaleziono jeszcze dwa ciała. W sprawie zatrzymano wówczas siedem osób.

Zwłoki w kamienicy na warszawskiej Woli - jest akt oskarżenia / Michal Zebrowski/East News / East News

Wszystkie zatrzymane osoby były bezdomnymi. Mowa o trzech kobietach i czterech mężczyznach.

Prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej poinformowała w poniedziałek o pierwszym akcie oskarżenia w tej sprawie. Andrii S. został oskarżony o zabójstwo dwóch mężczyzn, a Ion. B o współudział w jednym z zabójstw. Grozi im od 10 lat więzienia do dożywocia.

Andrii S. przyznał się do zabójstw i złożył wyjaśnienia, które częściowo znalazły potwierdzenie w materiale dowodowym.

Ion B. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, a jego wyjaśnienia były zmienne i sprzeczne z pozostałym materiałem dowodowym, w tym z zeznaniami świadków oraz wynikami badań genetycznych - przekazała prok. Calów-Jaszewska.

Zabójstwo w warszawskim pustostanie

Na początku lutego 2024 roku po kłótni i podczas picia alkoholu, oskarżeni zaatakowali mężczyznę i pobili go śmiertelnie, używając niebezpiecznego narzędzia - wynika z ustaleń śledczych. Po popełnieniu zbrodni ukryli jego ciało. Do drugiego zabójstwa doszło w nocy z 4 na 5 kwietnia 2024 roku - w wyniku sprzeczki, która przerodziła się w agresję fizyczną, pomiędzy Andrijem S. i innym mężczyzną.

Pokrzywdzony doznał obrażeń klatki piersiowej, obustronnego złamania żeber i mostka, które w konsekwencji doprowadziły do jego śmierci. Po zdarzeniu Andrii S. zabrał należący do pokrzywdzonego telefon - przekazała prok. Calów-Jaszewska.

Śledztwo jest kontynuowane. W sprawie status podejrzanych ma dziewięć osób, w tym zatrzymany w Niemczech i sprowadzony do Polski Ivan R., który jest podejrzany o zabójstwo kolejnego mężczyzny.

Ivan R. został zatrzymany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Prokuratura Krajowa poinformowała, że mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo jednego z czterech zamordowanych poprzez brutalne pobicie, które doprowadziło do licznych obrażeń, w tym złamań czaszki, żeber oraz uszkodzenia narządów wewnętrznych. Ivan R. miał również, wspólnie z dwoma innymi osobami, pobić kolejnego mężczyznę, który doznał bardzo poważnych obrażeń.

Siedmioro podejrzanych - Paweł M., Viktoria V., Iryna S.-P., Tetiana K., Mykola R., Volodymyr H., Mateusz C. - usłyszało zarzuty niezawiadomienia o przestępstwie zaś Maksym H. zarzut udziału w bójce i pobiciu.