Rozpoczynający się dziś tydzień pokaże czy wprowadzone przez polski rząd obostrzenia wyhamowały epidemię koronawirusa. Minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał, że należy być bardzo ostrożnym w luzowaniu obostrzeń przed świętami Bożego Narodzenia. W opinii szefa resortu trudno dziś także określić, kiedy uczniowie będą mogli wrócić do szkół. W Niemczech natomiast wadze federalne i kraje związkowe już rozważają wprowadzenie nowych restrykcji. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie znajdziecie w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdjęcie ilustracyjne / KITH SEREY / PAP/EPA

- Niemcy rozważają wprowadzenie kolejnych obostrzeń, by powstrzymać pandemię koronawirusa. Ten temat ma być dziś poruszany podczas wideokonferencji kanclerz Angeli Merkel z szefami rządów krajów związkowych.

- "Trzeba być bardzo ostrożnym w luzowaniu obostrzeń" - przyznał w "Dzienniku Gazecie Prawnej" minister zdrowia Adam Niedzielski pytany, co będzie w tym roku z Bożym Narodzeniem.



- W opinii Ministra zdrowia trudno dziś określić, kiedy uczniowie będą mogli wrócić do szkół. "Realnie nikt dziś odpowiedzialnie nie odpowie na pytanie o rozwój wypadków w perspektywie dłuższej niż dwutygodniowa" - powiedział Adam Niedzielski w "Dzienniku Gazecie Prawnej".



08:25 Rosja

Wchodząca w skład Federacji Rosyjskiej Republika Buriacji wstrzymuje od poniedziałku działalność galerii handlowych, kawiarni, restauracji i wielu usług. To pierwszy region Rosji, który z powodu drugiej fali epidemii koronawirusa wprowadza ostre ograniczenia.





08:17 Obostrzenia

Lockdown na Boże Narodzenie? Przeczytajcie komentarz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w tej sprawie.



08:15 Indie

Indie poinformowały, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowały 30 548 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. To najmniej od czterech miesięcy, ale w kraju rosną obawy o ostatnie przyrosty infekcji w stołecznym Delhi.



Ogółem liczba zakażonych w tym kraju od początku pandemii wzrosła do ponad 8,84 mln.

07:53 Szkoły

Minister zdrowia Adam Niedzielski w "Dzienniku Gazecie Prawnej" odniósł się także do kwestii powrotu dzieci o szkół i tego, że minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiada, że będzie to już pod koniec listopada.

Jestem z wykształcenia ekonometrykiem i całe życie siedzę w wykresach. Jednak dzisiejsza rzeczywistość wygląda tak, że żaden model prognostyczny nie okazał się w pełni skuteczny. Realnie nikt dziś odpowiedzialnie nie odpowie na pytanie o rozwój wypadków w perspektywie dłuższej niż dwutygodniowa. Są oczywiście pewne założenia i scenariusze - zaznaczył.

07:48 Boże Narodzenie

Trzeba być bardzo ostrożnym w luzowaniu obostrzeń - mówi w "Dzienniku Gazecie Prawnej" minister zdrowia Adam Niedzielski pytany, co będzie w tym roku z Bożym Narodzeniem. Dodał, że rząd nie chce popełnić błędów Czech, gdzie po wakacyjnym pełnym zliberalizowaniu zasad, problem wrócił ze zdwojoną siłą.

Na pytanie, czy zostaniemy "zamknięci na święta", odparł: Byłem zwolennikiem ustalenia sztywnych kryteriów, żebyśmy wszyscy wiedzieli, co nas czeka. Ale to nie jest tak, że będziemy podejmować decyzje tylko na podstawie dziennej liczby zakażeń czy zachorowań. Przy zajętej w pełni infrastrukturze, nawet średnia liczba zachorowań dziennie - powiedzmy 10 tys. - może być sporym problemem.



07:25 Sytuacja epidemiczna w Polsce

Jeśli sytuacja epidemiczna będzie się poprawiać, odmrażane będą kolejne branże - powiedział w rozmowie z poniedziałkową "Rzeczpospolitą" wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.



Przypominamy, jakie są etapy bezpieczeństwa ustanowione przez rząd w związku z epidemią koronawiusa w Polsce.



/ Kancelaria premiera /

/ Kancelaria premiera /

07:07 Nauka

Od 2018 r. rósł sceptycyzm Polaków wobec nauki, ale pandemia odwróciła ten trend. Tak wynika z najnowszych wyników cyklicznego badania postaw społecznych wobec nauki - State of Science Index. W czasie pandemii koronawirusa poziom sceptycyzmu Polaków spadł z 27 proc. do 20 proc., poziom zaufania do samych naukowców wzrósł z 78 na 85 proc.



06:48 Leki

W ubiegłym roku dr Alban Gaultier i jego były doktorant Dorian A Rosen z University of Virginia School of Medicine odkryli, że fluwoksamina może zatrzymać śmiertelny stan zapalny zwany posocznicą, w którym odpowiedź immunologiczna wymyka się spod kontroli. Jak się okazało, fluwoksamina zmniejsza produkcję cytokin, białek wpływających na wzrost i aktywność komórek odpornościowych. Jak się uważa, w ciężkich przypadkach Covid-19 występują potencjalnie śmiertelne “burze cytokin".

Ponieważ podwyższone poziomy cytokin były powiązane z ciężkim przebiegiem Covid-19, to badanie miało dla nas duży sens - powiedział Gaultier, dodając, że nadal nie mamy jasności co do sposobu działania fluwoksaminy przeciwko SARS-CoV-2, ale trwają badania mające na celu znalezienie odpowiedzi.



06:36 Szczepionka w Polsce

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska wyraził przekonanie, że szczepionka na koronawirusa będzie dostępna w Polsce na przełomie roku. Zapewnił, że w pierwszym rzędzie zostanie ona podana seniorom, pracownikom służby zdrowia i służb mundurowych.



06:20 Włochy

Z powodu epidemii nienarodzone jeszcze osoby mogą mieć kłopoty ze zdrowiem i szybciej się starzeć - twierdzą naukowcy. Nie chodzi tylko o działanie wirusa, ale także m.in. o stres przeżywany przez ich rodziny.



Długofalowe skutki działania Covid-19 na nienarodzone jeszcze dzieci dopiero będzie można badać, ale naukowcy wysunęli pewne wnioski na podstawie znanych już skutków poprzednich epidemii, w tym grypy z 1918 roku, SARS w 2002, czy MERS w 2012.



Cytat Pandemia grypy z roku 1918 miała dalekosiężny wpływ na populację wystawioną na jej działanie w okresie prenatalnym. Osoby te doświadczały szybszych zgonów, częściej zapadały na cukrzycę, chorobę niedokrwienną serca i depresję w wieku 50 lat - zwraca uwagę prof. Caleb Finch, współautor pracy opublikowanej w piśmie "Journal of Developmental Origins of Health and Disease"

06:18 Włochy

We włoskiej Lombardii co czwarty lekarz uważa się za ofiarę dyskryminacji społecznej z powodu swego zaangażowania w walkę z pandemią - informuje "La Repubblica". Dziennik podaje przykłady niszczenia ich samochodów, napisów na murach i innych szykan.



Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

06:07 Niemcy

W ciągu ostatniej doby zarejstrowano w Niemczech 10 824 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 62 kolejne zgony - poinformował rano berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI).



Koronawirus w Niemczech / RMF24

To o około 6100 przypadków mnie niż dzień wcześniej, ale - jak zauważa agencja dpa - podawane w poniedziałki liczby są zazwyczaj niższe, głównie ze względu na mniejszą liczbę testów przeprowadzanych w weekendy.

06:00 USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore przekazał w niedzielę wieczorem czasu lokalnego, że od wybuchu epidemii w USA odnotowano łącznie 11 mln 025 046 przypadków zakażenia Covid-19. Liczba ofiar śmiertelnych sięga 246 108.



Punkt testów na koronawirusa na Florydzie w USA / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / PAP/EPA

Według placówki naukowej w Baltimore w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 166 555 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 1266 kolejnych zgonów.

05:08 Niemcy

Rząd federalny i kraje związkowe RFN rozważają kolejne obostrzenia, by powstrzymać pandemię koronawirusa - przekazała agencja DPA, powołując się na projekt dokumentu, który ma być omawiany podczas poniedziałkowej wideokonferencji kanclerz Angeli Merkel z szefami rządów krajów związkowych.



05:07 Zakażenia w Polsce w weekend

W niedzielę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 21 854 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarły kolejne 303 osoby chore na Covid-19. Bilans ofiar śmiertelnych w sobotę wyniósł natomiast 548. Resort zdrowia informował wówczas o 25 571 nowych zarażonych.



Przeczytajcie nasze szczegółowe raporty z weekendu.



05:06 Koronawirus na świecie

Na poniższym wykresie możecie sprawdzić, jak wyglądała liczba zakażeń koronawirusem w poszczególnych krajach świata na przestrzeni ostatnich miesięcy.