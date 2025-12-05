Sejm uchwalił w piątek budżet na 2026 r. Dochody wyniosą prawie 650 mld zł, a wydatki ponad 900 mld zł.

/ Grafika RMF FM

Zgodnie z przyjętym budżetem dochody państwa w przyszłym roku wyniosą 647,2 mld zł, wydatki 918,9 mld zł, a deficyt 271,7 mld zł.

Wpływy z VAT mają wynieść 341,5 mld zł, 103,3 mld zł budżet ma uzyskać z akcyzy, 80,4 mld zł z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz 32 mld zł z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Za uchwaleniem ustawy budżetowej na przyszły rok głosowało 233 posłów, a 197 było przeciw. Żaden poseł nie wstrzymał się od głosu. Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.

"Jest dobry budżet, jest stabilna koalicja, jest bezpieczeństwo!" - napisał premier Donald Tusk w serwisie X.