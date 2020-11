Dwa nowe ambulanse transportowe, między innymi do przewozu osób z koronawirusem - to jeden z projektów, na które można oddawać głosy w Budżecie Obywatelskim Mazowsza. Głosowanie potrwa do poniedziałku, do północy. O głosy apeluje Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, który dysponowałby nowymi karetkami.

