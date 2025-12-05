Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na przejęcie części detalicznej Citi Handlowego przez VeloBank. Zakończenie transakcji planowane jest na połowę 2026 r.

Bank Citi Handlowy / Marek Bazak / East News

VeloBank zakupi bankowość detaliczną Citi Handlowego, w tym: zarządzanie majątkiem, usługi maklerskie, bankowość mikroprzedsiębiorstw, karty kredytowe, pożyczki, kredyty detaliczne oraz sieć oddziałów. Łączna wartość przejmowanych aktywów to około 6 mld zł kredytów, 22,1 mld zł depozytów oraz 8,9 mld zł aktywów pod zarządzaniem. Skala biznesu VeloBanku wzrośnie o około 30 mld zł.



Prezes VeloBanku Adam Marciniak stwierdził, że transakcja jest na półmetku. Kolejne etapy to finalizacja zakupu oraz integracji operacyjnej z pełnym poszanowaniem ciągłości działania i komfortu klientów. Proces został zaplanowany tak, aby zagwarantować klientom Citi Handlowego maksymalnie płynne i bezpieczne przejście do naszego banku - zapewnił.

Działamy zgodnie z harmonogramem, aby w połowie 2026 roku, po osiągnięciu pełnej gotowości operacyjnej, przyłączyć bankowość detaliczną do VeloBanku. Intensywnie współpracujemy z zespołami VeloBanku, by zapewnić naszym klientom sprawne i komfortowe przejście do ich nowego banku - stwierdziła prezes Citi Handlowego Elżbieta Czetwertyńska.

Warunkową umowę zakupu części detalicznej Citi Handlowego podpisano pod koniec maja tego roku. VeloBank miał przejąć wszystkich klientów detalicznych oraz ok. 1,6 tys. pracowników Citi Handlowego.