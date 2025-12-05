W Waszyngtonie w USA trwa ceremonia losowania grup na przyszłoroczne piłkarskie mistrzostwa świata. Wyłonionych zostanie 12 czterozespołowych grup. W trakcie wydarzenia prezydent USA Donald Trump odebrał z rąk prezesa FIFA nagrodę.

Losowanie grup na mundial 2026 / Mustafa Yalcin/Anadolu/ABACAPRESS.COM / PAP

Ceremonia losownia rozpoczęła się w piątek, ok. godz. 18:00 czasu polskiego.

Prezydent USA Donald Trump został pierwszym laureatem Pokojowej Nagrody FIFA. Polityk otrzymał statuetkę i medal w uznaniu "wyjątkowych działań na rzecz pokoju na świecie".

Prezydent Trump - laureat pierwszej Pokojowej Nagrody FIFA / EPA/WILL OLIVER / PAP

Wiemy już, że w meczu otwarcia Meksyk zmierzy się z Republiką Południową Afryki.

Mundial pierwszy raz w trzech krajach

Przyszłoroczne piłkarskie mistrzostwa świata, po raz pierwszy w historii, odbędą się w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

Na razie znanych jest 42 z 48 uczestników turnieju przydzielonych do koszyków według rankingu FIFA.

Czterech kolejnych wyłonią pod koniec marca europejskie baraże. W półfinale swojej ścieżki reprezentacja Polski zagra w Warszawie z Albanią, a w ewentualnym finale na wyjeździe z lepszym z pary Ukraina - Szwecja. Natomiast dwaj pozostali uczestnicy mundialu będą znani po barażach międzykontynentalnych w Meksyku, także w marcu.

Te drużyny zostaną umieszczone podczas losowania w najniższym koszyku.

Wśród potencjalnych rywali Polaków nie będzie więc innych zwycięzców baraży oraz pozostałych ekip, które znalazły się w czwartym koszyku: Jordanii, Republiki Zielonego Przylądka, Ghany, Curacao, Haiti i Nowej Zelandii.

Do pierwszego trafili współgospodarze, a także Hiszpania, Argentyna, Francja, Anglia, Brazylia, Portugalia, Holandia, Belgia i Niemcy.

Drużyny z pierwszego koszyka zostaną rozlosowane jako pierwsze

W piątek najpierw rozlosowane zostaną wszystkie drużyny z koszyka pierwszego do grup od A do L. Następnie - na podobnej zasadzie - koszyki drugi, trzeci i czwarty.

Zasadniczo w żadnej grupie nie może znaleźć się więcej niż jedna drużyna z tej samej konfederacji, ale z wyjątkiem strefy UEFA, reprezentowanej przez 16 ekip. Ponadto każda grupa musi mieć co najmniej jedną, lecz nie więcej niż dwie europejskie drużyny.

Tradycyjnie możliwe są oczywiście grupy marzeń lub tzw. grupy śmierci. Polskich kibiców - zakładając sukces w marcowych barażach - ucieszyłaby zapewne grupa np. z Kanadą, Australią i RPA. Natomiast teoretycznie trudno byłoby wyjść z grupy z Brazylią, Marokiem (czwarty zespół poprzedniego mundialu) i rewelacyjną obecnie Norwegią.

Amerykanie umieją robić widowiska, więc piątkowa ceremonia, z udziałem wielu gwiazd rozgrywki i sportu, zapowiada się ciekawie nie tylko pod względem piłkarskim.

Delegacja PZPN na losowanie w Waszyngtonie liczy pięć osób, na czele z prezesem Cezarym Kuleszą i selekcjonerem Janem Urbanem.

Mundial, w którym po raz pierwszy w historii wystąpi 48 drużyn, odbędzie się między 11 czerwca a 19 lipca 2026.