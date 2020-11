Na terenie wojskowej bazy na Okęciu powstaje drugi szpital tymczasowy w Warszawie. Ma być gotowy pod koniec listopada. Ogłoszono nabór personelu do placówki.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie gen. Grzegorz Gielerak / Radek Pietruszka / PAP

Według wcześniejszych zapowiedzi drugi szpital tymczasowy w Warszawie, nadzorowany przez Wojskowy Instytut Medyczny, miał powstać w hali EXPO XXI. Potem lokalizacja została zmieniona.



Będzie prowadzony przez Wojskowy Instytut Medyczny, a więc przez elitę jeśli chodzi o wojskową służbę zdrowia; mogę powiedzieć, że również jeśli chodzi o cywilną służbę zdrowia, dlatego, że zespół WIM, na którego czele stoi pan generał prof. Grzegorz Gielerak, należy do najlepszych - powiedział szef MON.



Jak dodał Mariusz Błaszczak, zespół WIM ma doświadczenie nabyte w ramach świadczenia pomocy we Włoszech wiosną tego roku, kiedy mieliśmy do czynienia z pierwszą falą epidemii koronawirusa.

Szef MON powiedział jednocześnie, że trwa nabór lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych. Jest 16 specjalności niezbędnych do tego, by szpital tymczasowy na Okęciu mógł funkcjonować - podkreślił. Potrzeba w sumie około 400 osób.



W szpitalu na Okęciu ma być docelowo 250 łóżek dla chorych, w tym 30 łózek dla osób wymagających intensywnej terapii.

"To nie jest izolatorium, to jest szpital leczenia pacjentów z ciężkimi powikłaniami"

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie gen. Grzegorz Gielerak tłumaczył, że szpital będzie ukierunkowany na leczenie pacjentów w ciężkim stanie, "którzy potrzebują tlenoterapii, włącznie z oddechem wspomaganym". W leczeniu lekarze WIM mają wykorzystywać swoje doświadczenie z misji, w której uczestniczyli w kwietniu we Włoszech.



To nie jest izolatorium, to jest szpital leczenia pacjentów z ciężkimi powikłaniami, z niewydolnością oddechową, których trzeba ratować, którzy wymagają wielodniowej, czy nawet wielotygodniowej respiratoterapii. Nad tym będzie czuwał profesjonalny zespół, który chcemy zbudować na bazie naszego szpitala (szpitala WIM w Warszawie na ul. Szaserów - PAP) - podkreślił generał.



Minister Mariusz Błaszczak stwierdził, że lekarze i pracownicy medyczni, zatrudnieni w szpitalu tymczasowym na Okęciu będą mieli - tak jak w innych szpitalach tymczasowych - stawki "o 100 proc. wyższe niż stawki ogólne".



Szpital będzie w pełni sfinansowany z budżetu MON.