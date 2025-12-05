Najprawdopodobniej incydent miał związek z decyzją sejmowej komisji finansów publicznych z końca listopada.

Przyjęto wówczas poprawkę do budżetu państwa na 2026 r., w myśl której wydatki na wynagrodzenia pracowników sądów miałyby być zmniejszone o 95 mln zł.

Przeciwko tej decyzji sprzeciwiał się m.in. NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa i Prokuratury.







