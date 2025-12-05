Podczas piątkowych obrad Sejmu doszło do napiętej sytuacji. Straż Marszałkowska wyprowadziła aktywistkę, która z sejmowej galerii rozwiesiła transparent z napisem "Oddajcie pieniądze pracownikom sądów".
Podczas obrad Sejmu w piątek, miał miejsce nerwowy incydent. Z sejmowej galerii aktywistka rozwiesiła transparent z napisem "Oddajcie pieniądze pracownikom sądów".
Zareagowała na to Straż Marszałkowska, która zwinęła transparent. Następnie wyprowadzono kobietę z sali plenarnej.
Zabrali 95 mln zł na wynagrodzenia pracowników sądów - powiedziała aktywistka przed wyjściem.