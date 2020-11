Austria wprowadzi we wtorek ogólnokrajowy lockdown w celu opanowania rosnących zakażeń koronawirusem - poinformował kanclerz Sebastian Kurz, potwierdzając doniesienia Reutera. Kwarantanna ma potrwać do 6 grudnia włącznie.

Sebastian Kurz / CHRISTIAN BRUNA / PAP/EPA

Zostaną zamknięte wszystkie sklepy, których działalność nie jest nieodzowna. Czynne będą placówki z najpotrzebniejszymi artykułami, apteki, banki, urzędy pocztowe - podaje AFP.

Obecnie obowiązująca godzina policyjna od godz. 20 do 6 rano zostanie rozszerzona w takim sensie, że w domu trzeba będzie pozostać cały dzień, poza takimi wyjątkami, jak wyjście do pracy, do lekarza, do sklepu po artykuły pierwszej potrzeby czy na ćwiczenia.

Kanclerz dodał, że chodzi o maksymalnie ograniczenie kontaktów międzyludzkich; ludzie powinni pracować z domu, gdy tylko jest to możliwe. Nauka w szkołach całkowicie będzie odbywać się zdalnie. Do tej pory było tak w przypadku liceów i uczelni wyższych.

Mimo wprowadzenia pod koniec października częściowego lockdownu, w ramach którego zamknięto m.in. restauracje, kawiarnie, muzea i teatry, liczba nowych zakażeń w Austrii stale rośnie. Rząd od kilku tygodni znajduje się pod coraz silniejszą presją, by znacznie zaostrzyć obowiązujące restrykcje.

W piątek austriackie MSW poinformowało o kolejnej rekordowej liczbie 9586 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w ciągu minionej doby, co zwiększyło ich łączną liczbę od początku epidemii w tym kraju do 191 228. Do tej pory w związku z Covid-19 w Austrii zmarło 1661 osób.