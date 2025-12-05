​Posłowie Sławomir Mentzen i Paweł Jabłoński w trakcie sejmowej debaty zarzucili prokuratorowi generalnemu i ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi, że ujawnił w piątek informacje z tajnej części obrad, podczas których premier Tusk mówił o rzeczach związanych z bezpieczeństwem państwa.

Już po wznowieniu obrad Sejmu w trybie jawnym, minister sprawiedliwości zabrał głos w debacie nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. 

Żurek m.in. apelował do posłów PiS i Konfederacji o odrzucenie weta.

W późniejszym wpisie na platformie X lider Konfederacji Sławomir Mentzen stwierdził, że w trakcie tej debaty Żurek ujawnił wypowiedź innego posła Konfederacji - wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka - z porannej tajnej części obrad Sejmu. Dodał, że ten fragment wypowiedzi szefa MS został następnie wycięty z transmisji na sejmowym kanale w serwisie YouTube. "Ujawnienie przez Żurka tej wypowiedzi jest przestępstwem" - napisał Mentzen.

Sam Bosak we wpisie na X oświadczył natomiast, że nie wypowiedział przytoczonych przez Żurka słów.

Poseł PiS: Minister Żurek popełnił przestępstwo

Później z mównicy sejmowej poseł PiS Paweł Jabłoński przywołał artykuł Kodeksu karnego, zgodnie z którym kto ujawnia lub wbrew przepisom ustawy wykorzystuje informacje niejawne o klauzuli "tajne" lub "ściśle tajne", podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

To, co było w trakcie tego (niejawnego - red.) posiedzenia, to były oczywiście brednie, ale zostały objęte przez marszałka Sejmu klauzulą tajne - powiedział Jabłoński. 

Dodał, że zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych, informacje takie podlegają ochronie w sposób określony w ustawie do czasu zniesienia klauzuli. Ta jednak - jak stwierdził - nie została zniesiona.

Pan Żurek popełnił przestępstwo, przestępca nie może być ministrem sprawiedliwości, jeszcze dziś powinna być dymisja tego przestępcy, a jutro powinny być zarzuty - powiedział poseł PiS.