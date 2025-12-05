Posłowie Sławomir Mentzen i Paweł Jabłoński w trakcie sejmowej debaty zarzucili prokuratorowi generalnemu i ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi, że ujawnił w piątek informacje z tajnej części obrad, podczas których premier Tusk mówił o rzeczach związanych z bezpieczeństwem państwa.
Już po wznowieniu obrad Sejmu w trybie jawnym, minister sprawiedliwości zabrał głos w debacie nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów.
Żurek m.in. apelował do posłów PiS i Konfederacji o odrzucenie weta.
W późniejszym wpisie na platformie X lider Konfederacji Sławomir Mentzen stwierdził, że w trakcie tej debaty Żurek ujawnił wypowiedź innego posła Konfederacji - wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka - z porannej tajnej części obrad Sejmu. Dodał, że ten fragment wypowiedzi szefa MS został następnie wycięty z transmisji na sejmowym kanale w serwisie YouTube. "Ujawnienie przez Żurka tej wypowiedzi jest przestępstwem" - napisał Mentzen.