​Posłowie Sławomir Mentzen i Paweł Jabłoński w trakcie sejmowej debaty zarzucili prokuratorowi generalnemu i ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi, że ujawnił w piątek informacje z tajnej części obrad, podczas których premier Tusk mówił o rzeczach związanych z bezpieczeństwem państwa.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek (zdjęcie poglądowe) / Andrzej Jackowski / PAP

Już po wznowieniu obrad Sejmu w trybie jawnym, minister sprawiedliwości zabrał głos w debacie nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów.

Żurek m.in. apelował do posłów PiS i Konfederacji o odrzucenie weta.

W późniejszym wpisie na platformie X lider Konfederacji Sławomir Mentzen stwierdził, że w trakcie tej debaty Żurek ujawnił wypowiedź innego posła Konfederacji - wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka - z porannej tajnej części obrad Sejmu. Dodał, że ten fragment wypowiedzi szefa MS został następnie wycięty z transmisji na sejmowym kanale w serwisie YouTube. "Ujawnienie przez Żurka tej wypowiedzi jest przestępstwem" - napisał Mentzen.