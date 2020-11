Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska wyraził przekonanie, że szczepionka na koronawirusa będzie dostępna w Polsce na przełomie roku. Zapewnił, że w pierwszym rzędzie zostanie ona podana seniorom, pracownikom służby zdrowia i służb mundurowych. Deklaracje przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia odnoszą się do zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego z poniedziałku. Szef rządu ogłosił, że szczepionka testowana przez amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer trafi do Polski. W piątek Morawiecki spotkał się w tej sprawie z przedstawicielami firmy.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska / Tomasz Gzell / PAP

Mamy zapewnienia firmy (farmaceutycznej - przyp. red.), że szczepionka będzie pod koniec grudnia (...) i myślę, że przełom roku jest takim realnym terminem, kiedy ta szczepionka będzie dostępna w Polsce - powiedział w niedzielę w TVP Info wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Mam nadzieję, że przełom roku będzie przełomowym w walce z koronawirusem w Polsce - dodał.

Zapowiedział, że resort zdrowia chce "wyszczepić całą populację osób dorosłych".

Wiem, że może w tej chwili utopia, ale naprawdę jest to jedyna realna forma, aby przerwać tę epidemię - wyjaśnił.



Kraska zapewnił, że szczepionka będzie bezpłatna. W pierwszej kolejności (zostanie - przyp.red.) skierowana do seniorów, służby zdrowia, służ mundurowych, czyli do tych wszystkich grup społecznych, które są najbardziej narażone na zakażenie koronawirusem - oznajmił.



Szczepionka położy kres pandemii?

Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował w ubiegły poniedziałek, że szczepionka na Covid-19, tworzona przez niego we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE, ma ponad 90 proc. skuteczności. W środę Komisja Europejska zatwierdziła umowę z obiema firmami na zakup 300 mln dawek.

W piątek natomiast premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z przedstawicielami firmy Pfizer na temat współpracy w przygotowania zakupu i dystrybucji szczepionek na Covid-19.