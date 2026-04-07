Waszyngton odrzuca sugestie, jakoby rozważał użycie broni jądrowej przeciwko Iranowi. Biały Dom reaguje w ten sposób na zarzuty ze strony sztabu kampanii wyborczej byłej wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamali Harris.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Dementi ze strony Białego Domu pojawiło się po tym, jak na koncie należącym do sztabu kampanii wyborczej byłej wiceprezydent USA Kamali Harris pojawił się wpis, w którym zarzucono wiceprezydentowi J.D. Vance'owi sugestię, jakoby Stany Zjednoczone mogły użyć broni jądrowej przeciwko Iranowi.

Przebywający w Budapeszcie J.D. Vance powiedział, że USA "mają w arsenale narzędzia, których jeszcze nie zdecydowały się użyć", lecz Donald Trump z nich skorzysta, jeśli Irańczycy nie zmienią swojego postępowania.

"Dosłownie nic, co VP (wiceprezydent - przyp. red.) powiedział tutaj, nie 'sugeruje' tego (użycia broni jądrowej - przyp. red.), wy skończone błazny" - odpowiedziano na koncie "szybkiego reagowania" Białego Domu na platformie X, Rapid Response 47.