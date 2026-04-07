Izraelskie wojsko przeprowadziło serię ataków na linie kolejowe i mosty w Iranie. Premier Benjamin Netanjahu powiedział, że atak był wymierzony w infrastrukturę wykorzystywaną przez irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Premier Izraela zapowiedział dalsze działania przeciwko reżimowi w Teheranie.

Izraelskie wojsko zaatakowało linie kolejowe i mosty w Iranie.

Wcześniej izraelskie lotnictwo zniszczyło samoloty transportowe i dziesiątki helikopterów w irańskiej bazie wojskowej.

We wtorek premier Izraela Benjamin Netanjahu poinformował o przeprowadzeniu przez izraelskie wojsko ataków na linie kolejowe i mosty w Iranie. Według przekazanych informacji celem były obiekty wykorzystywane przez irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Netanjahu podkreślił, że działania te mają na celu osłabienie irańskiego reżimu, który określił mianem "terrorystycznego".

W swoim wystąpieniu premier Izraela zaznaczył, że operacje wojskowe są prowadzone z coraz większą intensywnością. Rozbijamy reżim terrorystyczny w Iranie. Robimy to z coraz większą energią i siłą - oświadczył Netanjahu.

Jak powiedział premier Netanjahu, dzień wcześniej izraelskie lotnictwo przeprowadziło atak na irańską bazę wojskową, w wyniku którego zniszczono samoloty transportowe oraz dziesiątki helikopterów.

Groźby ze strony Stanów Zjednoczonych

Sytuację na Bliskim Wschodzie dodatkowo zaogniają wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. We wtorek amerykański przywódca zamieścił na portalu społecznościowym Truth Social wpis, w którym zagroził zniszczeniem wszystkich elektrowni i mostów w Iranie . Trump postawił irańskim władzom ultimatum - jeśli do wtorku do godziny 20 czasu wschodnioamerykańskiego (2 w nocy w środę w Polsce) nie zostanie zawarte porozumienie gwarantujące otwarcie cieśniny Ormuz, Stany Zjednoczone podejmą zdecydowane działania militarne.

Prezydent USA użył wyjątkowo ostrych słów, zapowiadając, że "tej nocy zginie cała cywilizacja i nigdy się nie odrodzi", jeśli Iran nie spełni warunków ultimatum.

Znaczenie cieśniny Ormuz

Cieśnina Ormuz to jeden z najważniejszych szlaków morskich na świecie. Przez ten wąski przesmyk przepływa około 20 procent światowych dostaw ropy naftowej. Każde zagrożenie dla swobodnego przepływu tankowców przez cieśninę może mieć poważne konsekwencje dla globalnych rynków energetycznych i światowej gospodarki.