Iran grozi zamknięciem kolejnego szlaku wodnego przy pomocy sojuszników - cieśniny Bab al-Mandab, łączącej Morze Arabskie z Morzem Czerwonym. Wyroki rangą irański urzędnik dodał w rozmowie z Reutersem, że Teheran nie otworzy cieśniny Ormuz pod presją amerykańskich żądań.

Wysoki rangą irański urzędnik, niewymieniony z imienia i nazwiska, stwierdził w sobotę w rozmowie z agencją Reutera, że jeśli "sytuacja wymknie się spod kontroli", sojusznicy Iranu zablokują również cieśninę Bab al-Mandab.

Nie są prowadzone negocjacje z USA, które chcą, by Iran poddał się pod presją - powiedział oficjel. Dodając, że Waszyngton domaga się otwarcia cieśniny Ormuz w zamian za "puste obietnice", stwierdził, że Teheran nie otworzy szlaku wodnego pod presją amerykańskich żądań.

Źródło Reutersa zagroziło, że jeżeli Stany Zjednoczone zaatakują irańskie elektrownie, "cały region i Arabia Saudyjska pogrążą się w całkowitej ciemności".

Bab al-Mandab - strategicznie ważna cieśnina

Cieśnina Bab al-Mandab to wąski przesmyk morski położony pomiędzy Półwyspem Arabskim a Afryką, łączący Morze Czerwone z Zatoką Adeńską i dalej z Oceanem Indyjskim. Jej szerokość wynosi około 30 kilometrów w najwęższym miejscu, a głębokość sięga nawet 200 metrów. Po stronie afrykańskiej cieśnina graniczy z Dżibuti i Erytreą, natomiast po stronie azjatyckiej z Jemenem.

Bab al-Mandab ma ogromne znaczenie strategiczne i gospodarcze, ponieważ przez tę cieśninę przebiega jeden z najważniejszych szlaków żeglugowych świata; prowadzi przez nią szlak żeglugowy z Azji przez Kanał Sueski do Europy. Jest kluczowym punktem tranzytowym dla transportu ropy naftowej i innych towarów między Europą, Azją i Afryką. Szacuje się, że każdego roku przez cieśninę przepływa około 10 proc. światowego handlu ropą naftową.

Ruch w cieśninie Bab al-Mandab od kilku lat ograniczony z powodu ataku sprzymierzonych z Teheranem jemeńskich rebeliantów Huti.