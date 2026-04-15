Donald Trump w wywiadzie telewizyjnym ogłosił, że konflikt zbrojny w Iranie zbliża się do zakończenia. Według prezydenta USA władze w Teheranie są gotowe do rozmów pokojowych i chcą zawrzeć porozumienie.

Prezydent USA Donald Trump zapowiada rychły koniec wojny w Iranie.

Irańskie władze chcą zawrzeć porozumienie.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, w rozmowie z amerykańską telewizją Fox Business, wyraził przekonanie, że konflikt z Iranem jest bardzo blisko finału. Według amerykańskiego przywódcy irańskie władze są gotowe do podjęcia rozmów pokojowych i zawarcia porozumienia, które mogłoby zakończyć trwające od miesięcy działania zbrojne.

Trump podkreślił, że obecna sytuacja w Iranie jest dramatyczna, a odbudowa kraju po zakończeniu wojny mogłaby potrwać nawet dwie dekady. Gdybym teraz się wycofał, odbudowanie tego kraju zajęłoby im 20 lat. A jeszcze nie skończyliśmy - stwierdził prezydent USA. Zobaczymy, co się wydarzy. Myślę, że bardzo chcą zawrzeć porozumienie - dodał.

Amerykańska presja na Teheran

Kluczowym elementem amerykańskiej strategii wobec Iranu w ostatnich dniach stała się blokada morska, ogłoszona przez Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) 12 kwietnia. Siły amerykańskie rozpoczęły blokowanie wszelkiego ruchu morskiego do i z irańskich portów, obejmując swoim zasięgiem porty nad Zatoką Perską i Zatoką Omańską. Blokada dotyczy wszystkich jednostek pływających, niezależnie od kraju pochodzenia, które próbują dostać się do irańskich portów lub opuścić je.

CENTCOM zapewnił jednocześnie, że statki tranzytujące przez cieśninę Ormuz do portów innych niż irańskie mogą swobodnie przepływać. Według informacji przekazanych przez amerykańskie źródła w ciągu ostatniej doby przez cieśninę Ormuz przepłynęło ponad 20 statków handlowych, w tym kontenerowce i tankowce . Jednostki te zarówno wpływały do Zatoki Perskiej, jak i wypływały z niej.

Perspektywy na przyszłość

Wypowiedzi prezydenta Trumpa sugerują, że Teheran jest gotowy do rozmów. Sytuacja humanitarna i gospodarcza w Iranie pogarsza się z każdym dniem, a skuteczna blokada morska uniemożliwia dostawy towarów i surowców, co dodatkowo zwiększa presję na irańskie władze.

Eksperci podkreślają, że ewentualne porozumienie mogłoby przynieść długo oczekiwany pokój w regionie, jednak droga do zakończenia konfliktu może być jeszcze długa i pełna wyzwań.

Pełna rozmowa z prezydentem Donaldem Trumpem, w której poruszono także kwestie NATO i gospodarki, zostanie wyemitowana w środę o 6 rano czasu wschodnioamerykańskiego (12 w Polsce).