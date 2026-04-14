90 osób zatrzymała nowojorska policja podczas protestu przeciwko sprzedaży broni Izraelowi przez Stany Zjednoczone - informuje dziennik "New York Times". W demonstracji wzięło udział kilka organizacji, w tym także ugrupowanie Jewish Voice for Peace, czyli największa na świecie lewicowa organizacja żydowska o charakterze antysyjonistycznym i propalestyńskim.

Zatrzymanie na antywojennym proteście w Nowym Jorku

Z informacji przekazanych przez "New York Times" wynika, że demonstracja przed biurami senatorów Chucka Schumera i Kirsten Gillibrand na Manhattanie zgromadziła w poniedziałek blisko 200 uczestników. Inne źródła podawały, że mogło ich być 300, a liczba zatrzymanych sięgnęła ponad 100 osób.

Policja zatrzymała 90 osób na demonstracji w Nowym Jorku

Protestujący, wśród których znalazły się była analityczka wywiadu wojskowego Chelsea Manning oraz aktorka Hari Nef, próbowali dostać się do budynku, a następnie usiedli przed wejściem na jezdni Trzeciej Alei, blokując ruch.

"NYT" podał, że policja rozpoczęła zatrzymania po tym, gdy część demonstrantów zajęła ulicę, skandując hasła przeciwko wojnie i sprzedaży broni. Zbyt długo widzimy, jak nasi wybrani przedstawiciele głosują za wysyłaniem niekończących się dostaw broni dla izraelskiej armii - powiedział gazecie Danny Kaplowitz ze związków zawodowych. Także on został zatrzymany.

Amerykański weteran: Widziałem skutki nieprzemyślanych wojen

Mam bezpośrednie doświadczenie i widziałem skutki nieprzemyślanych wojen - podkreślił z kolei Thom Keppen, weteran armii USA. Dodał, że dostrzega podobną dehumanizację w obecnym konflikcie.

Manning, która kilkanaście lat temu przekazała portalowi WikiLeaks tajne dokumenty, była skazana na 35 lat więzienia, ale w 2017 roku została ułaskawiona. W rozmowie z "Newsweekiem" stwierdziła, że okrucieństwa wojny nie są nieuniknione. Nasze działania mają znaczenie w kształtowaniu biegu historii - oświadczyła. Zarzuciła też senatorom z Nowego Jorku wspieranie sprzedaży broni, która - jej zdaniem - przyczynia się do przemocy w regionie.

Inicjatywa Berniego Sandersa

Protest łączył się z inicjatywami demokratycznego senatora żydowskiego pochodzenia Berniego Sandersa, który zapowiedział wymuszenie głosowania nad zablokowaniem sprzedaży uzbrojenia o wartości setek milionów dolarów, w tym bomb i sprzętu inżynieryjnego - podał "New York Times".

W opinii biura ustawodawcy część tego sprzętu ma być wykorzystywana w Strefie Gazy, Libanie i na Zachodnim Brzegu. Policja nie podała szczegółowych zarzutów wobec zatrzymanych.

Demonstranci byli wyprowadzani z miejsca protestu w kajdankach zaciskowych i przewożeni autobusami. Niedawny sondaż Pew Research Center wykazał, że 60 proc. Amerykanów ma obecnie nieprzychylny stosunek do Izraela. Stanowi to znaczący wzrost z poziomu 42 proc. w 2022 roku.