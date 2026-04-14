"Zdecydowanie potępiamy dzisiejszy antysemicki horror w polskim parlamencie ze strony posła Berkowicza" - poinformowała w komunikacie ambasada Izraela w Polsce. "Ministerstwo Spraw Zagranicznych w najostrzejszy sposób potępia posłużenie się przez posła Konrada Berkowicza symbolem swastyki wpisanym we flagę Państwa Izrael" - przekazał nasz resort dyplomacji. Podkreślono, że zachowanie Berkowicza należy uznać za "karygodne i niedopuszczalne".

Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz na początku wtorkowych obrad Sejmu, w kontekście konfliktu na Bliskim Wschodzie, oskarżył Izrael o użycie zakazanych bomb fosforowych i ataki na ludność cywilną. 

Berkowicz ostro o Izraelu: Nowa III Rzesza

Stwierdził też, że Izrael "dokonuje ludobójstwa" i nazwał go "nową III Rzeszą". Następnie - stojąc na sejmowej mównicy - rozwinął wydruk przedstawiający przerobioną izraelską flagę, na której zamiast gwiazdy Dawida była swastyka. 

Tak właśnie powinna wyglądać flaga Izraela - dodał polityk. 

Stanowcza reakcja MSZ

Do zachowania posła odniosło się Ministerstwo Spraw Zagranicznych publikując wpis w mediach społecznościowych. "Ministerstwo Spraw Zagranicznych w najostrzejszy sposób potępia posłużenie się przez posła Konrada Berkowicza symbolem swastyki wpisanym we flagę Państwa Izrael. Krytyka polityki regionalnej Izraela ze strony posła nie uzasadnia takiego gestu, który jest w najwyższym stopniu obraźliwy nie tylko dla Żydów i Izraelczyków, ale wszystkich, wśród których Holokaust i inne zbrodnie nazistowskie są ważnym elementem pamięci i tożsamości" - czytamy we wpisie MSZ.

Jak podkreślono, "Polacy mają szczególny obowiązek dbania o pamięć historyczną związaną z Zagładą, największą zbrodnią na terenach okupowanych". Resort dyplomacji oświadczył, że "jakiekolwiek prowokacje należy uznać za karygodne i niedopuszczalne". 

Zachowanie Berkowicza potępiła też Kancelaria Sejmu w imieniu marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Poinformowano o przygotowaniu przez Czarzastego wniosku do prezydium Sejmu o ukaranie posła. Oprócz tego na polecenie marszałka "służby prawne Kancelarii Sejmu analizują możliwość podjęcia dalszych kroków prawnych, w tym zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa".

Do wpisu innego polityka Konfederacji Sławomira Mentzena, który udostępnił nagranie z wystąpieniem Berkowicza odniósł się z kolei ambasador USA w Polsce Tom Rose. "Wstydźcie się, wstydźcie się, wstydźcie się! Może nawet zauważyliście, że my, Żydzi, nie jesteśmy już tak łatwi do pomiatania, prawda? Bronimy się z całych sił, bez przeprosin - stoimy po stronie naszych przyjaciół i wiemy, jak walczyć i pokonać naszych wrogów!" - napisał na platformie X. Rose.

Ambasada Izraela grzmi: Antysemicki horror w polskim parlamencie

Cały incydent w ostrych słowach skomentowała także ambasada Izraela w Polsce. "Zdecydowanie potępiamy dzisiejszy antysemicki horror w polskim parlamencie ze strony posła Berkowicza" - czytamy we wpisie izraelskich dyplomatów, zamieszczonym na platformie X. 

Podkreślono, że w oficjalnym Dniu Pamięci o Holokauście w Izraelu polski poseł zbezcześcił flagę izraelską i porównał żydowski symbol oraz państwo żydowskie do nazistów, zamiast wyrazić solidarność z ofiarami Holokaustu" - podkreślono.

We wtorek w Izraelu obchodzone jest święto państwowe Jom Ha-Szoa, czyli Dzień Pamięci o Ofiarach Zagłady. Jest to święto ruchome, przypada 27. dnia hebrajskiego miesiąca Nisan (zazwyczaj w kwietniu lub maju) a data ta została wybrana ze względu na bliskość rocznicy powstania w getcie warszawskim (15. Nisan 1943 - 19 kwietnia 1943). W kalendarzu gregoriańskim w 2026 r. święto to wypada 14 kwietnia. W Oświęcimiu z tej okazji przeszedł Marsz Żywych, w którym uczestniczyło m.in. pięćdziesięciu ocalałych z Zagłady.

Zobacz również: