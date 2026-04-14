"Zdecydowanie potępiamy dzisiejszy antysemicki horror w polskim parlamencie ze strony posła Berkowicza" - poinformowała w komunikacie ambasada Izraela w Polsce. "Ministerstwo Spraw Zagranicznych w najostrzejszy sposób potępia posłużenie się przez posła Konrada Berkowicza symbolem swastyki wpisanym we flagę Państwa Izrael" - przekazał nasz resort dyplomacji. Podkreślono, że zachowanie Berkowicza należy uznać za "karygodne i niedopuszczalne".
Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz na początku wtorkowych obrad Sejmu, w kontekście konfliktu na Bliskim Wschodzie, oskarżył Izrael o użycie zakazanych bomb fosforowych i ataki na ludność cywilną.
Stwierdził też, że Izrael "dokonuje ludobójstwa" i nazwał go "nową III Rzeszą". Następnie - stojąc na sejmowej mównicy - rozwinął wydruk przedstawiający przerobioną izraelską flagę, na której zamiast gwiazdy Dawida była swastyka.