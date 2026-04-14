Jak podkreślono, "Polacy mają szczególny obowiązek dbania o pamięć historyczną związaną z Zagładą, największą zbrodnią na terenach okupowanych". Resort dyplomacji oświadczył, że "jakiekolwiek prowokacje należy uznać za karygodne i niedopuszczalne".

Zachowanie Berkowicza potępiła też Kancelaria Sejmu w imieniu marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Poinformowano o przygotowaniu przez Czarzastego wniosku do prezydium Sejmu o ukaranie posła. Oprócz tego na polecenie marszałka "służby prawne Kancelarii Sejmu analizują możliwość podjęcia dalszych kroków prawnych, w tym zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa".

Do wpisu innego polityka Konfederacji Sławomira Mentzena, który udostępnił nagranie z wystąpieniem Berkowicza odniósł się z kolei ambasador USA w Polsce Tom Rose. "Wstydźcie się, wstydźcie się, wstydźcie się! Może nawet zauważyliście, że my, Żydzi, nie jesteśmy już tak łatwi do pomiatania, prawda? Bronimy się z całych sił, bez przeprosin - stoimy po stronie naszych przyjaciół i wiemy, jak walczyć i pokonać naszych wrogów!" - napisał na platformie X. Rose.

Ambasada Izraela grzmi: Antysemicki horror w polskim parlamencie

Cały incydent w ostrych słowach skomentowała także ambasada Izraela w Polsce. "Zdecydowanie potępiamy dzisiejszy antysemicki horror w polskim parlamencie ze strony posła Berkowicza" - czytamy we wpisie izraelskich dyplomatów, zamieszczonym na platformie X.