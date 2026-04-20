Nie milkną echa skandalicznego incydentu z udziałem izraelskiego żołnierza, który ciężkim młotem rozbija figurę Jezusa Chrystusa w południowym Libanie. Głos w tej sprawie zabrał Radosław Sikorski, krytykując Siły Obronne Izraela. Odpowiedział mu izraelski minister spraw zagranicznych, odrzucając "zniesławiające" wypowiedzi szefa polskiego MSZ. To nie był jednak koniec...
Libański dziennikarz zamieścił w niedzielę na platformie X zdjęcie przedstawiające izraelskiego żołnierza rozbijającego ciężkim młotem figurę Jezusa Chrystusa. Siły Obronne Izraela (IDF) ustaliły, że fotografia faktycznie pokazuje izraelskiego wojskowego podczas misji w południowym Libanie.