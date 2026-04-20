"Wobec osób zaangażowanych zostaną podjęte odpowiednie działania, zgodnie z ustaleniami śledztwo" - przekazało izraelskie wojsko późnym wieczorem tego samego dnia. IDF zobowiązało się do "pomocy społeczności w ponownym umieszczeniu figury na miejscu" i oświadczyło, że "nie ma zamiaru niszczyć infrastruktury cywilnej, w tym budynków ani symboli religijnych".

Głos w sprawie tego skandalicznego incydentu zabrał też izraelski minister spraw zagranicznych Gideon Saar, nazywając zniszczenie figury Jezusa Chrystusa "haniebnym czynem" i przepraszając za to zdarzenie "wszystkich, a zwłaszcza chrześcijan".

Zachowanie izraelskiego żołnierza potępił też premier Izraela Benjamin Netanjahu. "Wczoraj jak przytłaczająca większość Izraelczyków, byłem zaskoczony i zasmucony, że żołnierz Sił Obronnych Izraela uszkodził katolicką figurę religijną w południowym Libanie. Jak najsurowiej potępiam ten czyn" - napisał.

Saar odpowiada Sikorskiemu

Zadowolenie z przeprosin ministra spraw zagranicznych Izraela wyraził Radosław Sikorski, komentując na platformie X wpis ambasady Izraela w Polsce, w którym zacytowano słowa Gideona Saara. Szef polskiej dyplomacji przy okazji skrytykował Siły Obronne Izraela.

"Dobrze, że minister Sa'ar szybko przeprosił, było za co. Należy ukarać tego żołnierza ale i wyciągnąć wnioski wobec sposobu w jaki są formowani. Żołnierze IDF sami przyznają się do zbrodni wojennych. Zabijali nie tylko cywilnych Palestyńczyków ale nawet własnych zakładników" - podkreślił (pisownia oryginalna).

Dwie godziny później na wpis Sikorskiego zareagował Saar, zarzucając szefowi polskiego MSZ "ignorancję i głęboki brak zrozumienia". "Zdecydowanie odrzucam pańskie bezpodstawne i oszczercze wypowiedzi pod adresem Sił Obronnych Izraela. (...) W każdej wojnie zdarzają się incydenty operacyjne, w tym przypadki, gdy wojsko zostaje poszkodowane przez własny ogień. Niestety, w każdej wojnie cierpią także niewinni cywile, zwłaszcza gdy terroryści wykorzystują ludność cywilną jako żywe tarcze" - pisze.

W dalszej części wpisu szef izraelskiej dyplomacji kilkukrotnie zwraca uwagę na jakość izraelskiego wojska, podkreśla, że żadna zachodnia armia "nie zwalcza terroryzmu precyzyjniej" i zapewnia, że IDF stale dążą do "minimalizacji ofiar wśród ludności cywilnej". "Proporcja między ofiarami wśród terrorystów a cywilami jest lepsza niż w przypadku jakiejkolwiek innej zachodniej armii" - dodaje.

Według izraelskiego ministra spraw zagranicznych Siły Obronne Izraela są "profesjonalną i etyczną armią", która przez dziesięciolecia stawia czoła "nieustannym próbom wyeliminowania Państwa Izrael przez państwa totalitarne i niektóre z najbardziej ekstremalnych i niebezpiecznych organizacji terrorystycznych na świecie". "Nie ma poważnej zachodniej armii demokratycznej, która nie starałaby się czerpać z doświadczeń IDF" - podkreśla.