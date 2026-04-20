Siły Obronne Izraela potwierdziły autentyczność zdjęcia, które w ostatnich godzinach obiegło media społecznościowe i wywołało duże poruszenie. Na fotografii widać żołnierza rozbijającego młotem posąg Jezusa w południowym Libanie.
- Rzecznik IDF podkreślił, że wszczęto w tej sprawie dochodzenie.
Do incydentu miało dojść w chrześcijańskiej wiosce Debel, na obszarze, gdzie izraelskie wojsko prowadzi operacje przeciwko infrastrukturze bojowników Hezbollahu.
Rzecznik Sił Obronnych Izraela, podpułkownik Nadav Shoshani, poinformował na platformie X, że w sprawie wszczęto już postępowanie wyjaśniające. Wojsko, po wstępnej analizie, potwierdziło, że fotografia przedstawia żołnierza IDF działającego na terytorium południowego Libanu.