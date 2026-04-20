Siły Obronne Izraela potwierdziły autentyczność zdjęcia, które w ostatnich godzinach obiegło media społecznościowe i wywołało duże poruszenie. Na fotografii widać żołnierza rozbijającego młotem posąg Jezusa w południowym Libanie.

Do incydentu miało dojść w chrześcijańskiej wiosce Debel, na obszarze, gdzie izraelskie wojsko prowadzi operacje przeciwko infrastrukturze bojowników Hezbollahu.

Rzecznik Sił Obronnych Izraela, podpułkownik Nadav Shoshani, poinformował na platformie X, że w sprawie wszczęto już postępowanie wyjaśniające. Wojsko, po wstępnej analizie, potwierdziło, że fotografia przedstawia żołnierza IDF działającego na terytorium południowego Libanu.

Liban: Żołnierz rozbił młotem posąg Jezusa

W oficjalnym komunikacie podkreślono, że armia "traktuje incydent z wielką powagą", a zachowanie żołnierza "jest całkowicie sprzeczne z wartościami, jakich oczekuje się od izraelskich sił zbrojnych".

Izraelskie wojsko zapowiedziało wyciągnięcie konsekwencji wobec osób zaangażowanych w zdarzenie, a także działania mające na celu przywrócenie figurki na jej miejsce.

Jednocześnie armia zaznacza, że jej operacje w południowym Libanie są wymierzone w infrastrukturę Hezbollahu i nie mają na celu niszczenia miejsc kultu ani symboli religijnych.

