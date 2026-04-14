Burza w Sejmie po zachowaniu posła Konfederacji. Konrad Berkowicz na sali plenarnej pojawił się ze zmodyfikowaną flagą Izraela. Zamiast gwiazdy Dawida na jej środku widniała swastyka.

Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz / Adam Burakowski / East News

Flaga pojawiła się w kontekście wojny na Bliskim Wschodzie i działań Izraela wobec m.in. Palestyny, Libanu czy Iranu.

Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Izrael to nowa III Rzesza i jego flaga powinna wyglądać dokładnie tak - mówił z sejmowej mównicy Konrad Berkowicz. W momencie, gdy kończył wypowiadać te słowa, poseł Konfederacji rozwinął zmodyfikowaną flagę Izraela, na której zamiast gwiazdy Dawida widniała w środku swastyka.

Konrad Berkowicz na sali plenarnej pojawił się ze zmodyfikowaną flagą Izraela / Rafał Guz / PAP

Zaraz po tym na mównicy pojawił się poseł Sławomir Ćwik z klubu Centrum. Muszę się odnieść do zachowania posła Berkowicza, który na sali polskiego Sejmu propaguje symbol nazistowski i w dodatku w swojej głupocie popełnia czyn zabroniony określony w art. 256 paragraf 2 Kodeksu karnego - mówił.

Dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski usłyszał na sejmowych korytarzach, że z pewnością tą sytuacją zajmie się sejmowa komisja etyki poselskiej.