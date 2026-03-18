​Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało, że we wtorek amerykańskie siły przeprowadziły atak z wykorzystaniem dwutonowych bomb penetrujących na irańskie, podziemne składy pocisków przeciwokrętowych w pobliżu cieśniny Ormuz.

CENTCOM: USA zbombardowały irańskie cele przy cieśnienie Ormuz

"Kilka godzin temu amerykańskie siły pomyślnie wykorzystały wiele głęboko penetrujących bomb o masie 5 tys. funtów (ok. 2,3 t) przeciwko umocnionym irańskim stanowiskom rakietowym wzdłuż irańskiego wybrzeża, w pobliżu cieśniny Ormuz" - napisało dowództwo w serwisie X.

"Irańskie, przeciwokrętowe pociski manewrujące znajdujące się na tych stanowiskach stanowiły zagrożenie dla międzynarodowej żeglugi w cieśninie" - dodał CENTCOM.

Trump: Żegluga przez cieśninę Ormuz zostanie wznowiona

We wtorek prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że wkrótce żegluga przez Ormuz zostanie wznowiona, mimo braku pomocy ze strony sojuszników USA z NATO i Azji Wschodniej.

Cieśnina Ormuz to strategicznie ważny dla transportu ropy i gazu szlak morski, który od początku wojny, czyli od 28 lutego blokuje Iran. Doprowadziło to do znaczącego ograniczenia dostaw surowca i w efekcie gwałtownego wzrostu cen paliw na całym świecie. 

Jak przekazał we wtorek Biały Dom, wojsko USA uderzyło dotychczas w ponad 7 tys. irańskich celów i zniszczyło ponad 100 irańskich okrętów.

Blokada cieśniny Ormuz. Iran ogłosił cztery warunki

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) alarmuje: około 3,2 tysiąca statków handlowych utknęło w Zatoce Perskiej w związku z blokadą przez Iran cieśniny Ormuz. Na pokładach statków znajduje się blisko 20 tysięcy marynarzy. 

We wtorek Iran ogłosił cztery warunki, które muszą zostać spełnione, aby cieśnina Ormuz została ponownie otwarta dla żeglugi. Są to:

  • Zniesienie wszystkich sankcji nałożonych na Iran,
  • Zamknięcie amerykańskich baz wojskowych w krajach regionu Zatoki Perskiej,
  • Odblokowanie zamrożonych irańskich aktywów finansowych,
  • Rozwój handlu w walutach innych niż dolar, z preferencją dla chińskiego juana.

