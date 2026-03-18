"Irańskie, przeciwokrętowe pociski manewrujące znajdujące się na tych stanowiskach stanowiły zagrożenie dla międzynarodowej żeglugi w cieśninie" - dodał CENTCOM.

Trump: Żegluga przez cieśninę Ormuz zostanie wznowiona

We wtorek prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że wkrótce żegluga przez Ormuz zostanie wznowiona, mimo braku pomocy ze strony sojuszników USA z NATO i Azji Wschodniej.

Cieśnina Ormuz to strategicznie ważny dla transportu ropy i gazu szlak morski, który od początku wojny, czyli od 28 lutego blokuje Iran. Doprowadziło to do znaczącego ograniczenia dostaw surowca i w efekcie gwałtownego wzrostu cen paliw na całym świecie.

Jak przekazał we wtorek Biały Dom, wojsko USA uderzyło dotychczas w ponad 7 tys. irańskich celów i zniszczyło ponad 100 irańskich okrętów.



Blokada cieśniny Ormuz. Iran ogłosił cztery warunki

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) alarmuje: około 3,2 tysiąca statków handlowych utknęło w Zatoce Perskiej w związku z blokadą przez Iran cieśniny Ormuz . Na pokładach statków znajduje się blisko 20 tysięcy marynarzy.

We wtorek Iran ogłosił cztery warunki, które muszą zostać spełnione, aby cieśnina Ormuz została ponownie otwarta dla żeglugi. Są to: