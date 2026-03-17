Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ponownie skrytykował sojuszników z NATO oraz inne państwa, zarzucając im brak zaangażowania w działania militarne przeciwko Iranowi. W swoim oświadczeniu podkreślił, że USA są w stanie samodzielnie prowadzić operacje wojskowe na Bliskim Wschodzie i nie oczekują już wsparcia ze strony partnerów międzynarodowych.

Donald Trump / Shutterstock

Donald Trump oskarżył państwa NATO o brak chęci do udziału w operacji przeciwko Iranowi.

Prezydent USA stwierdził, że Stany Zjednoczone nie potrzebują pomocy sojuszników, w tym Japonii, Australii i Korei Południowej.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Prezydent Donald Trump we wtorkowym oświadczeniu odniósł się do sytuacji na Bliskim Wschodzie, gdzie Stany Zjednoczone prowadzą operację militarną wymierzoną w irański reżim. Trump poinformował, że większość państw NATO nie zamierza angażować się w działania przeciwko Iranowi, mimo że - jak zaznaczył - większość krajów popiera stanowisko USA w sprawie niedopuszczenia Iranu do posiadania broni jądrowej.

Trump wyraził rozczarowanie postawą sojuszników, twierdząc, że nie jest to dla niego zaskoczeniem. Jego zdaniem NATO od lat funkcjonuje na zasadzie "ulicy jednokierunkowej", w której to Stany Zjednoczone biorą na siebie główny ciężar ochrony innych państw, nie otrzymując w zamian realnego wsparcia, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.

"Nie potrzebujemy nikogo"

W swoim wpisie na platformie Truth Social Donald Trump podkreślił, że dzięki skutecznym działaniom militarnym, Stany Zjednoczone zdziesiątkowały siły zbrojne Iranu oraz przywódców reżimu w Teheranie. Według prezydenta Iran nie stanowi już zagrożenia ani dla USA, ani dla ich bliskowschodnich sojuszników.

Trump zaznaczył, że w świetle tych sukcesów Stany Zjednoczone nie potrzebują już pomocy ze strony państw NATO, a także Japonii, Australii czy Korei Południowej. "Mówiąc wprost, jako prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, zdecydowanie najpotężniejszego kraju na świecie, NIE POTRZEBUJEMY NIKOGO!" - napisał Trump w Truth Social.

Kolejne napięcia w relacjach transatlantyckich

To nie pierwsza sytuacja, w której Donald Trump krytykuje sojuszników USA za brak zaangażowania w działania wojskowe. W ostatnich dniach prezydent domagał się od państw NATO wsparcia w odblokowaniu cieśniny Ormuz, kluczowego szlaku morskiego na Bliskim Wschodzie. Chociaż początkowo żądał pomocy, później stwierdził, że nie jest ona potrzebna, a jego prośba miała na celu jedynie sprawdzenie reakcji partnerów.

Trump sugerował również, że do operacji mogą dołączyć okręty wojenne Francji i Wielkiej Brytanii, a niektóre państwa już wysłały swoje jednostki w region. Jednak główny przekaz prezydenta pozostaje niezmienny - Stany Zjednoczone są gotowe działać samodzielnie i nie liczą na wsparcie innych krajów.