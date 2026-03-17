Tankowce zaczynają przepływać przez cieśninę Ormuz, a irańskie próby zablokowania szlaku nie zaszkodziły amerykańskiej gospodarce - powiedział we wtorek Kevin Hassett, doradca ekonomiczny Białego Domu. Poinformował też o imporcie nawozów z Wenezueli w celu wypełnienia niedoborów spowodowanych blokadą cieśniny.

Kevin Hassett, szef Narodowej Rady Ekonomicznej Stanów Zjednoczonych

Hassett nie sprecyzował jednak o jakich tankowcach mowa.

Doradca Trumpa o sytuacji w cieśninie Ormuz

Tankowce zaczynają przedostawać się przez cieśninę i myślę, że to znak, jak niewiele pozostało Iranowi - powiedział Hassett w wywiadzie dla CNBC.

Szef Narodowej Rady Ekonomicznej nie wyjaśnił jednak, o jakich statkach mówił. W ostatnich dniach przez cieśninę przepłynęło kilka tankowców i innych statków, które miały uzyskać pozwolenie irańskich władz - w tym tankowce związane z Chinami, Indiami oraz statki irańskie.

Tymczasem szef Departamentu Skarbu USA Scott Bessent powiedział w poniedziałek, że Stany Zjednoczone świadomie pozwalają Iranowi na eksport swojej ropy naftowej, by zmniejszyć presję cenową na globalnym rynku.

Jakie będą dalsze losy wojny w Iranie?

W wywiadzie dla CNBC Kevin Hassett powtórzył stanowisko administracji Donalda Trumpa, że wojna powinna zakończyć się w ciągu tygodni, a nie miesięcy, zaś po jej zakończeniu ceny ropy zaczną spadać.

Hassett przyznał, że Waszyngton z niepokojem obserwuje sygnały, iż kraje azjatyckie mogą ograniczać eksport przetworzonych produktów naftowych do USA, zabezpieczając własne dostawy energii. Zapewnił jednak, że administracja USA ma na to plan.

Trump przełożył spotkanie z Xi Jinpingiem

W kontekście relacji z Pekinem szef Narodowej Rady Ekonomicznej ocenił, że "interesy obu mocarstw są zbieżne". To dlatego, że "oba kraje dążą do stabilnego światowego rynku ropy".

Prezydent Donald Trump zapowiedział w poniedziałek, że spotkanie z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem - wcześniej planowane na koniec marca - zostanie przełożone, by skupić się na sytuacji w Iranie. Hassett wyraził nadzieję, że po zakończeniu wojny Chiny "wyrażą pewną wdzięczność".

Sytuacja na rynku nawozów

Doradca poinformował również, że administracja poszukuje alternatywnych źródeł nawozów sztucznych w obliczu zakłóceń dostaw spowodowanych wojną - m.in. z Wenezueli i Maroka.

Wydaliśmy licencje dla Wenezueli na zwiększenie produkcji nawozów. Prowadziliśmy rozmowy z Marokiem - powiedział, określając te działania jako "polisę ubezpieczeniową" dla amerykańskich rolników.

Ceny nawozów azotowych w ostatnich tygodniach wzrosły o ponad jedną trzecią po odcięciu dostaw z regionu Zatoki Perskiej. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas zaproponowała rozwiązanie wzorowane na porozumieniu czarnomorskim. Umożliwiło ono eksport zboża z Ukrainy przez Morze Czarne w czasie wojny.

Kallas poinformowała, że rozmawiała o tym z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. "ONZ nad tym pracuje" - oznajmiła.