​Prezydent USA Donald Trump ogłosił w środę, że "ze skutkiem natychmiastowym" wprowadza cła w wysokości 50 proc. na towary z krajów, które dostarczają broń Iranowi. Choć nie wymienił konkretnych państw, to głównymi dostawcami sprzętu wojskowego do Iranu są Rosja i Chiny. Co istotne, na mocy orzeczenia Sądu Najwyższego, Trump stracił możliwość natychmiastowego nakładania ceł.

Nowa decyzja Trumpa ws. ceł

"Kraj dostarczający broń wojskową do Iranu zostanie natychmiast obciążony cłem w wysokości 50 proc. na wszystkie towary sprzedawane do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie żadnych wyjątków ani zwolnień!" - ogłosił Donald Trump w krótkim wpisie na platformie Truth Social.

/ Donald J. Trump, @realDonaldTrump / Truth Social

Czy cła wejdą w życie?

Mimo stwierdzenia o "natychmiastowym" wejściu w życie ceł, jak dotąd nie został podpisany żaden dokument wykonawczy, wprowadzający te taryfy. Trump już wcześniej ogłaszał podobne cła - na państwa kupujące irańską ropę naftową - w wysokości 25 proc., które jednak nigdy nie zostały wprowadzone. Ponadto, w rezultacie orzeczenia Sądu Najwyższego, Trump stracił możliwość natychmiastowego nakładania ceł.