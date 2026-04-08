Grecja przygotowuje się do wprowadzenia zakazu korzystania z platform społecznościowych przez dzieci poniżej 15. roku życia. Premier Kyriakos Micotakis ogłosił, że nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku.

Premier Grecji, Kyriakos Micotakis, w swoim wystąpieniu wideo podkreślił, że dzieci spędzające zbyt wiele czasu przed ekranami są narażone na negatywne skutki zdrowotne.

Wskazał na problemy ze snem oraz stany lękowe, które są wynikiem nadmiernego korzystania z mediów społecznościowych. Micotakis zaznaczył, że wielu rodziców zgłaszało te problemy, co skłoniło rząd do podjęcia zdecydowanych kroków.

Według badania przeprowadzonego przez sondażownię ALCO, aż 80 proc. respondentów popiera wprowadzenie zakazu dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 lat.

To pokazuje, że społeczeństwo greckie jest świadome zagrożeń związanych z nadmiernym korzystaniem z technologii przez najmłodszych.

Za Grecją podążą kolejne kraje?

Rząd Micotakisa już wcześniej wprowadził zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz stworzył platformy kontroli rodzicielskiej. Nowe przepisy mają być przedstawione parlamentowi latem, a ich wdrożenie planowane jest na początek 2027 roku. Premier podkreślił, że Grecja będzie jednym z pionierów w Europie w tej dziedzinie i wyraził nadzieję, że inne kraje Unii Europejskiej pójdą w ich ślady.

Grecja nie jest jedynym krajem, który podejmuje takie inicjatywy. W 2025 roku Australia jako pierwsza na świecie zablokowała dostęp do serwisów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia. W Europie podobne kroki rozważają Francja i Hiszpania.



