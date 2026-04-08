Komisja Europejska wysyła listy do Polski i Hiszpanii informując, że obniżenie stawki VAT na paliwa jest niezgodne z unijnym prawem - poinformowała rzeczniczka KE Louise Bogey.

Unijna dyrektywa VAT-owska nie przewiduje możliwości zastosowania obniżonej stawki na dostawy paliw silnikowych.

Polski rząd w ramach pakietu CPN, czyli "Ceny Paliw Niżej", obniżył VAT ze stawki podstawowej (23 proc.) do zredukowanej, 8-procentowej stawki. Hiszpania ogłosiła obniżkę do stawki 10 proc.

Listy do Warszawy i Madrytu zostały wysłane 28 marca. Dziennikarka RMF FM jako pierwsza informowała o tym stanowisku Komisji Europejskiej .

Rzeczniczka przekazała, że KE zaleca obu krajom szukanie innych rozwiązań np. poprzez dozwolone prawem obniżenie akcyzy.

KE czeka na odpowiedź

Bogey poinformowała, że Bruksela czeka teraz na odpowiedź. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, Polska i Hiszpania nie otrzymały terminu przekazania tej odpowiedzi, a wysłane listy "nie są początkiem procedury antynaruszeniowej".

KE rozumie trudną sytuację krajów i konieczność przyniesienia ulgi w związku ze wzrostem cen paliw w wyniku konfliktu na Bliskim Wschodzie. Bruksela ma jednak nadzieję, że zastosowane środki będą tymczasowe.

Jak nieoficjalnie w KE usłyszała dziennikarka RMF FM, wysłany list to "alert", ostrzeżenie, więc nie wiąże się z natychmiastowymi konsekwencjami.

Jednak w dłuższej perspektywie Komisja Europejska nie może sobie pozwolić na tolerowanie łamania unijnego prawa.

Takie działanie może się skończyć pozwem do TSUE i w konsekwencji karami finansowymi. KE zapewnia, że jest w stałym kontakcie z polskim władzami w tej sprawie.