Gorąca atmosfera w śląskich kopalniach. W Polskiej Grupie Górniczej związki zawodowe ogłosiły w środę pogotowie strajkowe. List w tej sprawie skierowano do premiera i ministra energii.
Jak ustalił reporter RMF FM Marcin Buczek, decyzja jest podyktowana obecną sytuacją spółki.
Według związkowców jest ona zła.
Pieniędzy na funkcjonowanie może wystarczyć tylko do czerwca i jeśli nie będzie szybkich rozwiązań w ciągu kilku miesięcy, zdaniem związkowców, może dojść nawet do upadłości.
Po ogłoszeniu pogotowia w kopalniach będą teraz tworzone sztaby protestacyjno-strajkowe.
Rząd ma czas na reakcję do końca tego tygodnia.
Jeśli tak się nie stanie, w przyszłym tygodniu planowane jest spotkanie organizacji związkowych, które zdecydują, co dalej.
Polska Grupa Górnicza to największe przedsiębiorstwo górnicze w Polsce, zajmujące się wydobyciem węgla kamiennego. Powstała w 2016 roku i skupia kilka kopalń oraz zakładów, dostarczając surowiec głównie dla energetyki i przemysłu.