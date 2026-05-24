Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że amerykańska blokada irańskich portów będzie obowiązywać do momentu zawarcia i podpisania porozumienia z Teheranem. Negocjacje, jak zapewnia, przebiegają w sposób konstruktywny, jednak strony wciąż dzielą sporne kwestie.

Trump: Blokada irańskich portów utrzymana do czasu podpisania porozumienia

Donald Trump w niedzielnym wpisie na platformie Truth Social poinformował, że blokada irańskich portów pozostanie w mocy do czasu osiągnięcia, zatwierdzenia i podpisania porozumienia z Iranem. Prezydent podkreślił, że negocjacje są uporządkowane i konstruktywne, a jego przedstawiciele nie powinni się spieszyć, ponieważ - jak stwierdził - "czas działa na naszą korzyść".

Trump zaznaczył, że relacje z Iranem stają się bardziej profesjonalne i produktywne, jednak Teheran musi zrozumieć, że nie może uzyskać ani nabyć broni nuklearnej. Prezydent podziękował także krajom Bliskiego Wschodu za wsparcie i współpracę, wyrażając nadzieję, że Iran w przyszłości dołączy do Porozumień Abrahamowych - inicjatywy normalizującej stosunki Izraela z państwami w regionie.

W sobotę Trump poinformował, że porozumienie z Iranem jest w dużej mierze wynegocjowane, a obecnie omawiane są ostatnie szczegóły. Zapowiedział, że umowa zostanie ogłoszona wkrótce i doprowadzi do otwarcia cieśniny Ormuz, zablokowanej przez Iran od przełomu lutego i marca.

Sporne punkty

Treść porozumienia nie została jeszcze opublikowana. Według irańskiej agencji Tasnim, pozostają "jeden lub dwa" sporne punkty. Iran domaga się całkowitego zniesienia amerykańskiej blokady portów w ciągu 30 dni, grożąc, że w przeciwnym razie sytuacja w cieśninie Ormuz nie ulegnie zmianie.

Jak podała telewizja CBS News, najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei zatwierdził ogólny zarys projektu porozumienia. Iran miałby zobowiązać się do pozbycia się wysoko wzbogaconego uranu w zamian za zniesienie blokady przez USA. Projekt musi jednak przejść przez irański system decyzyjny i uzyskać pełną akceptację władz. Według źródeł administracji USA, cytowanych przez Axios, porozumienie nie zostanie podpisane w niedzielę. Wciąż pozostaje kilka szczegółów do rozstrzygnięcia, a przejście projektu przez cały system decyzyjny w Iranie może potrwać kilka dni.