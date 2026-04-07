Papież Leon XIV oświadczył we wtorek, że groźby wobec całego narodu Iranu są niedopuszczalne, a ataki na infrastrukturę cywilną są wbrew prawu międzynarodowemu. Odniósł się w ten sposób do słów prezydenta USA Donalda Trumpa, który stwierdził w mediach społecznościowych, że "cała cywilizacja zginie dziś w nocy".

Papież Leon XIV w Castel Gandolfo.

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Podczas rozmowy z dziennikarzami w Castel Gandolfo amerykański papież podkreślił, że wiele osób nazwało wojnę z Iranem "niesprawiedliwą". Groźby ze strony USA wobec ludności Iranu są, jak określił to Leon XIV, "niedopuszczalne".

Dzisiaj, jak wszyscy wiemy, pojawiło się to zagrożenie wobec całego narodu Iranu i jest to naprawdę niedopuszczalne. Z pewnością istnieją tu kwestie prawa międzynarodowego, ale co ważniejsze, jest to kwestia moralna, dotycząca dobra - powiedział Leon XIV.

Zaapelował do ludzi, aby "pamiętali zwłaszcza o niewinnych dzieciach, osobach starszych, chorych, o tak wielu ludziach, którzy już stali się lub staną się ofiarami tej trwającej wojny".

Ataki na infrastrukturę cywilną są wbrew prawu międzynarodowemu i są znakiem nienawiści, podziału, zniszczenia, do których człowiek jest zdolny, a my wszyscy chcemy działać na rzecz pokoju - podkreślił.

Papież, który jest zagorzałym krytykiem wojny w Iranie, wezwał obywateli na całym świecie do skontaktowania się ze swoimi przedstawicielami politycznymi i poproszenia ich o położenie kresu narastającemu konfliktowi - przekazała agencja Reutera. Ludzie chcą pokoju - powiedział papież.

Papież dodał, że mamy do czynienia ze światowym kryzysem gospodarczym, kryzysem energetycznym. Dlatego wróćmy do stołu rozmów. Rozmawiajmy. Szukajmy rozwiązań w sposób pokojowy - zaapelował.

Reuters: To rzadka sytuacja

Jak zwraca uwagę agencja Reutera, rzadko się zdarza, aby papież, który przewodzi 1,4 miliarda katolików na całym świecie, odpowiadał bezpośrednio światowemu przywódcy.

Leon XIV, znany z ostrożnego doboru słów, w ostatnich tygodniach nasilił krytykę wojny USA i Izraela z Iranem. Papież w zeszłym tygodniu po raz pierwszy zwrócił się bezpośrednio do Trumpa, wzywając go do znalezienia "drogi wyjścia" dla zakończenia konfliktu.

Ultimatum Trumpa

W ostatnich dniach Trump wielokrotnie groził atakiem na irańską infrastrukturę, w tym elektrownie, mosty i instalacje odsalania wody, jeśli reżim w Teheranie nie zawrze akceptowalnego dla USA porozumienia w sprawie irańskiego programu nuklearnego i nie otworzy cieśniny Ormuz.

Ultimatum, jakie Trump postawił Irańczykom, upływa o godz. 2 w środę czasu polskiego.