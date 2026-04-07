Po 14 miesiącach zawieszenia Michał Ostrowski, zastępca Prokuratora Generalnego, powraca do pełnienia obowiązków służbowych. Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym zdecydował, że nie przedłuży zawieszenia, które wygasa 10 kwietnia. Decyzja ta zapadła mimo wcześniejszych wniosków o dalsze odsunięcie prokuratora od pracy. Odwołanie się od decyzji sądu będzie możliwe po publikacji jej uzasadnienia.

Michał Ostrowski / Radek Pietruszka / PAP

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Michał Ostrowski został powołany na stanowisko zastępcy Prokuratora Generalnego tuż po wyborach parlamentarnych w październiku 2023 roku, na wniosek ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Jego zawieszenie nastąpiło w lutym 2025 roku, kiedy to ówczesny Prokurator Generalny i minister sprawiedliwości Adam Bodnar zdecydował o odsunięciu Ostrowskiego od czynności służbowych na sześć miesięcy. Decyzja ta była reakcją na wszczęcie przez Ostrowskiego śledztwa w sprawie podejrzenia "zamachu stanu", które dotyczyło m.in. premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu.

Według informacji Prokuratury Krajowej Ostrowski miał zainicjować śledztwo bez uprzedniej rejestracji w systemie ewidencyjnym prokuratury oraz przyjąć pismo od prezesa Trybunału Konstytucyjnego, z którym łączyły go bliskie relacje zawodowe. Zarzucano mu także, że wszczął postępowanie, mając świadomość politycznego charakteru zawiadomienia i braku podstaw do natychmiastowego działania.

Decyzja sądu i możliwe odwołanie

Po upływie kolejnych miesięcy zawieszenie Ostrowskiego było przedłużane na wniosek rzecznika dyscyplinarnego. Jednak 7 kwietnia 2026 roku Sąd Dyscyplinarny zdecydował, że nie ma podstaw do dalszego odsuwania prokuratora od obowiązków. Jak poinformował jeden z pełnomocników Ostrowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski, decyzja sądu oznacza, że po 14 miesiącach nieobecności Michał Ostrowski wraca do pracy.