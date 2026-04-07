Znamy nazwiska wszystkich kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Sejm dokona ich wyboru prawdopodobnie na posiedzeniu, które odbędzie się w połowie maja.

Procedura zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa - zgodnie z obowiązującą ustawą o KRS - rozpoczęła się 11 lutego i trwała do 13 marca.

We wtorkowe popołudnie na stronie internetowej Sejmu pojawiła się lista 60 sędziów ubiegających się o członkostwo w KRS. Choć do izby niższej parlamentu wpłynęło 61 kandydatur, jedna z nich nie spełniła wymogów i nie będzie procedowana.

"Zgłoszenie to nie spełniało wymogu określonego w art. 11b ust. 1 ustawy o KRS, tj. wymogu złożenia zgłoszenia przez pełnomocnika, który musi być wskazany w pisemnym oświadczeniu, pierwszych piętnastu osób z wykazu" - podkreśla w komunikacie Kancelaria Sejmu.

"Wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa wstępnie planowany jest na posiedzenie Sejmu, które odbędzie się w dniach 13-15 maja 2026 r." - poinformowano.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, Sejm wybiera 15 sędziów-członków KRS spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych na wspólną 4-letnią kadencję.