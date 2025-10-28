Premier Izraela Benjamin Netanjahu nakazał we wtorek przeprowadzenie „natychmiastowych, potężnych” ataków militarnych na Strefę Gazy. Decyzja zapadła po konsultacjach bezpieczeństwa w związku z naruszeniem zawieszenia broni przez Hamas - podaje CNN. Sytuacja grozi całkowitym załamaniem kruchego rozejmu, który był dotąd największym sukcesem dyplomatycznym prezydenta Donalda Trumpa.

/ RMF FM

We wtorek izraelskie siły poinformowały o ataku Hamasu na żołnierzy w mieście Rafah na południu Strefy Gazy. Według armii, bojownicy Hamasu użyli pocisków przeciwpancernych i prowadzili ostrzał snajperski - podaje serwis Axios. Większość tego obszaru kontroluje izraelska armia, jednak część bojowników Hamasu wciąż działa w tunelach pod Rafah. W odpowiedzi izraelskie lotnictwo przeprowadziło naloty na miasto.

Po ogłoszeniu izraelskich uderzeń, zbrojne skrzydło Hamasu poinformowało o wstrzymaniu planowanego przekazania ciała izraelskiego zakładnika, powołując się na eskalację działań militarnych. Hamas ostrzegł, że dalsze ataki mogą utrudnić poszukiwania i przekazywanie ciał izraelskich żołnierzy.

Benjamin Netanjahu polecił wojsku przeprowadzenie natychmiastowych i zdecydowanych uderzeń na cele w Strefie Gazy. Jak podano w krótkim komunikacie, decyzja została podjęta po zakończeniu konsultacji z przedstawicielami służb bezpieczeństwa.

Wcześniej tego samego dnia izraelski rząd oskarżył Hamas o "rażące naruszenie" obowiązującego zawieszenia broni. Izrael zarzuca Hamasowi, że przekazane przez palestyńskie ugrupowanie szczątki nie należały do żadnego z 13 wciąż poszukiwanych zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy.

Skrzydło zbrojne Hamasu, Brygady Al-Kassam, poinformowało, że odłoży na wtorek planowane przekazanie ciała zaginionego zakładnika, które udało się odzyskać, powołując się na - jak podano - naruszenia zawieszenia broni w Strefie Gazy przez Izrael.

Grupa przekazała również na komunikatorze Telegram, że każda eskalacja izraelskich ataków w Strefie Gazy utrudni działania poszukiwawczo-ratownicze i opóźni zwrot ciał izraelskich żołnierzy.

Największy sukces Trumpa właśnie się rozpada

Rozejm w Strefie Gazy, uznawany za największy sukces dyplomatyczny prezydenta Trumpa, staje się coraz bardziej kruchy. Administracja USA w ostatnich tygodniach koncentrowała się na stabilizacji zawieszenia broni i powstrzymywaniu obu stron przed działaniami mogącymi je zerwać. W tym celu do Izraela wysłano wysokich rangą urzędników oraz utworzono amerykańskie centrum dowodzenia.

Izraelska armia opublikowała nagranie z drona, które - według władz - pokazuje, jak bojownicy Hamasu inscenizują odnalezienie ciała zakładnika. Na filmie widać grupę osób wrzucających worek z ciałem do dołu, zasypujących go gruzem, a następnie sprowadzających przedstawicieli Czerwonego Krzyża, by pokazać "odkrycie" ciała. Izrael twierdzi, że Hamas symuluje trudności w poszukiwaniach, łamiąc tym samym warunki porozumienia.

Jak podaje Axios przed incydentem w Rafah Izrael przekazał nagranie władzom USA i CIA, domagając się uznania działań Hamasu za naruszenie umowy. Amerykańscy urzędnicy nie uznali tego za poważne złamanie porozumienia i apelowali do Izraela o powstrzymanie się od działań, które mogłyby doprowadzić do upadku rozejmu.