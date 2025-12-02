Biuro premiera Benjamina Netanjahu poinformowało, że Izrael otrzymał przekazane przez Hamas szczątki ludzkie, które - jak się uważa - należą do jednego z dwóch ostatnich zakładników uprowadzonych przez tę palestyńską organizację 7 października 2023 r. Jak dodało biuro premiera, otrzymane szczątki zostaną teraz poddane badaniom w celu ustalenia tożsamości osoby.

Poszukiwania dwóch ostatnich ciał zakładników na północy Strefy Gazy, 1 grudnia 2025 r. / OMAR AL-QATTAA/AFP/East News / East News

Do wtorku w rękach Hamasu pozostawały ciała izraelskiego żołnierza Rana Gwilego i obywatela Tajlandii Sudthisaka Rinthalaka, który mieszkał w Izraelu od 2017 roku i pracował w kibucu Beeri.

Zgodnie z obowiązującym od 10 października br. rozejmem w Strefie Gazy Hamas ma zwrócić ciała wszystkich 28 zabitych zakładników, a w zamian za każde z nich Izrael przekazuje zwłoki 15 Palestyńczyków.

W trakcie przeprowadzonego 7 października 2023 r. ataku Hamasu na Izrael napastnicy uprowadzili 251 zakładników. Z tej liczby 168 przeżyło i zostało albo uwolnionych przez Hamas, albo odbitych przez wojska izraelskie, zaś 83 zostało zabitych. Ostatnich 20 żyjących zakładników Hamas wypuścił w ramach obecnego porozumienia o zawieszeniu broni, które zostało wynegocjowane przy pomocy USA i państw arabskich.