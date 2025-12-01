Izraelska armia już wkrótce zyska nową broń w walce z zagrożeniami z powietrza - jeszcze przed końcem roku do służby ma trafić zaawansowany system przechwytywania laserowego "Żelazny Promień". Jak zapowiedział szef działu badań i rozwoju izraelskiego ministerstwa obrony, Danny Gold, technologia ta ma zrewolucjonizować obronę kraju, oferując skuteczną ochronę przed dronami i pociskami bez konieczności używania tradycyjnej amunicji.

Portal Times of Israel poinformował, że prace nad "Żelaznym Promieniem", krajowym systemem przechwytywania laserowego o dużej mocy, trwały ponad 10 lat.

Oczekuje się, że system laserowy fundamentalnie zmieni zasady walki na polu bitwy. Jednocześnie rozwijamy już systemy nowej generacji - powiedział w poniedziałek podczas forum branżowego DefenseTech Danny Gold, szef działu badań i rozwoju izraelskiego resortu obrony.

Podczas konfliktu z Hezbollahem, który zakończył się zawieszeniem broni w listopadzie ubiegłego roku, używana była wersja systemu o mniejszej mocy i krótszym zasięgu. Z jej pomocą zestrzelono około 35 dronów wystrzelonych z Libanu.

Zalety i wady systemu laserowego

Opracowany przez Rafael Advanced Systems Ltd. "Żelazny Promień" będzie uzupełnieniem innych używanych w izraelskiej armii systemów obrony. Przewiduje się, że za jego pomocą zestrzeliwane będą mniejsze pociski.

Zaletą systemu laserowego jest brak konieczności uzupełniania zapasu kosztownej amunicji - póki laser ma dostęp do źródła energii, póty nie zabraknie mu amunicji.

Natomiast wśród wad wymienia się m.in. gorsze działanie systemu laserowego w warunkach słabej widoczności, w tym przy dużym zachmurzeniu.

