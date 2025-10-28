Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) poinformował, że w ostatnich dniach przeprowadzono skuteczne ataki na dwa rosyjskie radary oraz wyrzutnię systemu rakietowego w rejonie Donbasu. Do komunikatu dołączono nagranie z dronów, które mają dokumentować operację. Rosyjskie Ministerstwo Obrony nie odniosło się do tych doniesień.
Ukraińska agencja wywiadu wojskowego (HUR) przekazała 28 października, że jej oddział specjalny "Duch" przeprowadził serię ataków na rosyjskie systemy obrony powietrznej w Donbasie. Według HUR, w ciągu ostatnich dwóch tygodni zniszczono dwa radary niskiego pułapu 48Ya6-K1 Podlet oraz wyrzutnię 9A82 systemu S-300V. Do informacji dołączono nagranie z dronów, które mają potwierdzać przeprowadzenie ataków.