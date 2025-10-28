Dodatkowo wyeliminowana została grupa rosyjskich żołnierzy oraz zniszczona ciężarówka Kamaz, którą się poruszali - przekazał HUR.

Jedna stacja radiolokacyjna Podliot może kosztować około 5 mln dolarów. Koszt całej baterii S-300, do której należy wyrzutnia 9A82, szacowany jest na 120-150 mln dolarów.

Niezależne źródła, w tym redakcja Kyiv Independent, nie były w stanie zweryfikować tych doniesień. Rosyjskie Ministerstwo Obrony nie skomentowało sprawy, co jest zgodne z dotychczasową praktyką obu stron konfliktu, które rzadko przyznają się do poniesionych strat.

Ataki na rosyjskie systemy obrony powietrznej mają na celu wsparcie ukraińskich żołnierzy broniących się w Donbasie. Sytuacja na froncie pozostaje jednak trudna - rosyjskie wojska stopniowo wypierają siły ukraińskie z ich pozycji, a walki o strategiczne miasto Pokrowsk trwają. Według oficjalnych informacji ukraińskiego wojska, Rosjanie zgromadzili tam około 200 żołnierzy i prowadzą intensywne działania ofensywne. Logistyka ukraińska znajduje się pod nieustającą presją rosyjskich dronów, a obrońcy mówią o krytycznej sytuacji, z którą mierzą się od miesięcy, bez koniecznej rotacji.

Wołodymyr Zełenski przekazał, że Pokrowsk - stanowiący ważny punkt logistyczny w Donbasie - stał się głównym celem armii Władimira Putina.

Duchy grasują

"Duchy" to elitarna jednostka specjalna HUR, wyspecjalizowana w działaniach rozpoznawczych, sabotażowych i uderzeniowych, często operująca za linią frontu. Ich celem jest dezorganizacja rosyjskich działań wojskowych, niszczenie kluczowego sprzętu i wsparcie ukraińskich sił zbrojnych.

We wrześniu 2025 roku oddział specjalny "Duchy" HUR przeprowadził skuteczne ataki na okupowanym Krymie, niszcząc dwa rosyjskie samoloty transportowe An-26 oraz dwie stacje radiolokacyjne. Operacja została udokumentowana nagraniami, które opublikowano w mediach społecznościowych.

Pod koniec sierpnia 2025 roku "Duchy" HUR, wspólnie z Departamentem Działań Aktywnych HUR, uszkodzili rosyjski okręt rakietowy "Bujan-M" na Morzu Azowskim, w pobliżu okupowanego przez Rosję wybrzeża.