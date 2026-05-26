​"Stany Zjednoczone nie będą już miały bezpiecznej przystani w regionie Zatoki Perskiej" - oświadczył we wtorek Modżtaba Chamenei, najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu. W pisemnym oświadczeniu cytowanym przez telewizję CNN ajatollah oznajmił, że kraje Bliskiego Wschodu "nie będą już służyć jako tarcza dla amerykańskich baz".

Teheran. Baner z wizerunkiem najwyższego przywódcy Iranu Modżtaby Chameneiego / -/AFP / East News

"USA nie będą już miały bezpiecznej przystani"

Chamenei opublikował pisemne oświadczenie z okazji pielgrzymki hadżdż do Mekki. Zaatakował w nim USA i Izrael.

"Stany Zjednoczone nie tylko nie będą już miały bezpiecznej przystani dla swoich niecnych działań i zakładania baz wojskowych w regionie, ale z dnia na dzień coraz bardziej oddalają się od swojego dawnego statusu" - stwierdził.

"Siły zbrojne islamskiego Iranu, gotowe poświęcić życie wraz z bojownikami frontu oporu, zwłaszcza z ukochanego Libanu, odniosły zdumiewające zwycięstwa nad dwiema armiami terrorystycznymi - amerykańską i syjonistyczną - w trzeciej narzuconej wojnie" - napisał Chamenei w serwisie Telegram, cytowany przez agencję Reutera.

Jak dodał, Iran oraz jego wspólnicy "z wiarą w Boga, za pomocą pocisków rakietowych i bezzałogowych statków powietrznych na lądzie, w powietrzu i na morzu zaatakowali reżim syjonistyczny i amerykańską bestię, i na własne oczy zobaczyli boską obietnicę pomocy tym, którzy stają na drodze Bogu".

Od czasu rewolucji islamskiej jednym z wiodących celów polityki Iranu było wypchnięcie USA z regionu Zatoki Perskiej i zlikwidowanie ich wpływów na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone utrzymują znaczną obecność wojskową w regionie Zatoki Perskiej. Liczebność wojsk szacowano na 40-50 tys. żołnierzy. Bazy znajdują się w Katarze, Bahrajnie, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej.

"Nowotworowy guz". Chamenei zaatakował równiez Izrael

Chamenei zwrócił się również do Izraela, nazywając go "słabym reżimem syjonistycznym i nowotworowym guzem". Oświadczył, że Izrael i jego przywódcy "zbliżają się do końcowej fazy swojego nędznego istnienia".

Przywołał również zapowiedź swojego ojca i poprzednika, ajatollaha Alego Chameneiego, który przed dekadą zapewnił, że "jeśli Bóg pozwoli, reżim syjonistyczny nie doczeka następnych 25 lat" - przekazał portal Iran International.

Wezwał w nim narody islamskie do wzięcia pod uwagę wspólnych interesów, które ukształtują nowy porządek oraz przyszłość regionu i świata. "Ze szczerością i czystością zapraszam wszystkie kraje i rządy islamskie do przyjaźni i współpracy dla wspólnego dobra" - napisał.

Irańczycy nie widzieli przywódcy

Jak przypomniała stacja CNN, choć minęło ponad 10 tygodni od ogłoszenia Modżtaby Chameneiego nowym ajatollahem , Irańczycy nadal go nie widzieli ani nie słyszeli. Przywódca wydał jedynie kilka pisemnych oświadczeń. Najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu zajął miejsce swojego ojca, Alego Chameneiego, który zginął w izraelsko-amerykańskim ataku pod koniec lutego.

Brak publicznych wystąpień ajatollaha prowokuje spekulacje dotyczące jego stanu zdrowia. Kilkukrotnie pojawiały się doniesienia, że Chamenei jest ranny i oszpecony , a także nie jest w stanie podejmować decyzji.

USA znów uderzyły w Iran

Oświadczenie Modżtaby Chameneiego pojawia się w momencie, gdy Stany Zjednoczone dokonały uderzeń "w samoobronie" na południu Iranu . W poniedziałek poinformowało o tym Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (CENTCOM). Tymczasem USA i Iran próbują uzgodnić treść potencjalnego porozumienia ws. zakończenie wojny, trwającej od końca lutego.

Coroczna pielgrzymka hadżdż - z okazji której Chamenei opublikował oświadczenie - rozpoczęła się w Arabii Saudyjskiej. Jak wskazała stacja CNN, jest to jeden z pięciu filarów islamu. Religia ta wymaga bowiem, aby każdy muzułmanin, który ma możliwości fizyczne i finansowe, przynajmniej raz w życiu odbył podróż do Mekki.