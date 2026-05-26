Jeden z najwybitniejszych saksofonistów w historii jazzu, Sonny Rollins, zmarł w wieku 95 lat. Artysta, którego twórczość inspirowała kolejne pokolenia muzyków, odszedł w poniedziałek w swoim domu w Woodstock w stanie Nowy Jork.
"Z głębokim smutkiem i wielką miłością informujemy o śmierci Sonny'ego Rollinsa" - napisano na koncie artysty na platformie X. Muzyk zmarł w poniedziałek w swoim domu w Woodstock w stanie Nowy Jork. Nie podano przyczyny śmierci. Wpis opatrzono jego cytatem: "Uważam, że kiedy kończy się życie twórcze, trwa ono dalej, w kolejnym wcieleniu. Jestem osobą, która wierzy, że to życie nie jest wszystkim".