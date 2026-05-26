Ogromny pożar składowiska opon w Przemęcie koło Wolsztyna w Wielkopolsce. Z ogniem walczy już 15 zastępów straży pożarnej. Nad miejscowością unosi się gęsty, czarny dym, który jest widoczny z dużej odległości.

W Przemęcie koło Wolsztyna w Wielkopolsce doszło do ogromnego pożaru składowiska opon. Zgłoszenie o zdarzeniu strażacy otrzymali przed godz. 10.00.

Jak informuje reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, z ogniem walczy już 15 zastępów straży pożarnej. Nad miejscowością unosi się gęsty, czarny dym.

Apel do mieszkańców

Służby ratunkowe apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Jest apel do mieszkańców, aby zamknęli okna i nie zbliżali się do składowiska przy Powstańców Wielkopolskich - przekazał rzecznik strażaków, asp. Martin Halasz.

Służby podkreślają, że wdychanie dymu z palących się opon może być niebezpieczne dla zdrowia. W hali doszło do rozstrzelnienia zbiornika z przepracowanym olejem silnikowym - dodał strażak.



Jak informują strażacy, jedna osoba wymagała pomocy medycznej.

Ogień został opanowany i nie rozprzestrzenia się na kolejne obiekty.

Akcja dogaszania i wywożenia spalonych opon może jednak potrwać jeszcze wiele godzin. Służby proszą mieszkańców o cierpliwość i stosowanie się do zaleceń.

