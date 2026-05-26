Wtorkowy poranek przyniósł ogromne korki przed przejściami granicznymi z Niemcami, m.in. w Świecku czy Olszynie. Powodem są kontrole graniczne po niemieckiej stronie i większy ruch po Zielonych Świątkach.

Na autostradzie A2 przed Świeckiem oraz na A18 przed Olszyną tworzą się korki na wyjeździe z Polski do Niemiec.

Na A2 przed Świeckiem kolejka samochodów sięga około 20 km - kierowcy czekają tam kilka godzin.

W województwie lubuskim na autostradzie A2 przed Świeckiem i na autostradzie A18 przed Olszyną we wtorek tworzą się kolejki przy wyjeździe z Polski do Niemiec. W pozostałych miejscach, gdzie można przekroczyć granicę w regionie, ruch odbywa się na bieżąco w obu kierunkach.

Około godz. 10:00 kolejka na pasach A2 w kierunku Niemiec miała przed Świeckiem około 20 km, co oznacza kilka godzin oczekiwania - poinformowała asp. sztab. Ewa Murmyło z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach. Oprócz wspomnianych kontroli i święta wpływ na taką sytuację mają także prace drogowe prowadzone po stronie niemieckiej.

Ruch w kierunku Niemiec jest spowolniony i auta poruszają się bardzo wolno. Z kolei w kierunku przeciwnym nie ma żadnych zatorów i ruch odbywa się na bieżąco - powiedziała asp. sztab. Murmyło.

Kolejka przy wyjeździe z naszego kraju jest również na autostradzie A18 przed Olszyną, ale już znacznie krótsza, bo ma 3-4 km, co oznacza około pół godziny czekania na wjechanie do Niemiec.

W tym roku święto Zesłania Ducha Świętego, nazywane Zielonymi Świątkami, przypadało w niedzielę 24 maja. W Niemczech jest obchodzone przez dwa dni. Poniedziałek także był tam dniem wolnym od pracy. Oznacza to, że dłużej niż podczas zwykłych weekendów obowiązywał zakaz poruszania się po drogach ciężarówek, a to powoduje potem większe natężenie ruchu tych pojazdów.