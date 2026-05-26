Gdynia ogłosiła przetarg na dokumentację przebudowy Estakady Kwiatkowskiego. To początek największej modernizacji tej strategicznej trasy od lat 70 ubiegłego wieku. Inwestycja jest niezwykle ważna dla funkcjonowania miasta, portu oraz bezpieczeństwa kraju.

Władze Gdyni ogłosiły przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy Estakady Kwiatkowskiego.

Kwestia modernizacji estakady nabiera rozpędu i robimy kolejny krok, czyli ogłaszamy przetarg na dokumentację projektową dla przebudowy estakady Kwiatkowskiego. To jest dokumentacja wielobranżowa i można powiedzieć, że nigdy estakada w swojej historii, która sięga siedemdziesiątych lat, nie miała tak gruntownej analizy stanu technicznego - mówiła podczas konferencji prasowej Aleksandra Kosiorek, prezydent Gdyni.

Przygotowywana dokumentacja obejmie nie tylko szczegółowe badania techniczne wiaduktów i mostów, ale również analizy georadarowe, badania gruntu, analizy funkcjonalności, a także prognozy ruchu i plany organizacji objazdów.

Droga o strategicznym znaczeniu

Estakada Kwiatkowskiego to dziś kluczowa trasa nie tylko dla mieszkańców Gdyni, ale także dla funkcjonowania portu handlowego oraz wojennego portu NATO.

Wyzwanie jest tym większe, że podczas prac ruch musi zostać utrzymany, a sama przebudowa będzie prowadzona nad działającymi liniami kolejowymi.

Przygotowania do inwestycji trwały długo, co budziło niepokój wśród mieszkańców i lokalnych polityków. Do tych głosów odniósł się Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, podkreślając, że rząd przewidział specjalne środki na tę inwestycję.

To jest jedna z najważniejszych dróg w kraju, nie tylko w Gdyni, bo prowadzi ona do serca Gdyni, czyli do portu w Gdyni. Portu, który świetnie się rozwija, to prawie 2000 kontenerów, które codziennie są wywożone z tego portu. I tutaj rząd przewidział specjalne inwestycje - mówił wiceminister.

Rada Miasta przeznaczyła na prace projektowe 23 miliony złotych.

Nowoczesna estakada na miarę XXI wieku

Jak zapowiada Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, modernizacja ma nie tylko przywrócić estakadzie pełną sprawność, ale również dostosować ją do współczesnych potrzeb transportowych.

Głównymi celami tej inwestycji jest zwiększenie nośności obiektu, poprawa trwałości konstrukcji, dostosowanie do obecnych wymagań transportowych i zabezpieczenie tej trasy tak, żeby ona mogła funkcjonować przez kolejne dziesiątki lat bez awarii. To jest bardzo istotne, dlatego, że poruszają się po niej zarówno transporty ciężkie, jak i mieszkańcy - tłumaczy dyrektor.

Projekt zakłada rozbudowę estakady do trzech pasów ruchu - dwóch dla samochodów oraz buspasa, a także wytyczenie ciągów pieszo-rowerowych. Szczególną uwagę poświęcono połączeniu z planowaną Drogą Czerwoną, co ma zapewnić sprawny ruch w całym węźle komunikacyjnym.

Podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji może nastąpić pod koniec września 2026 roku. Przygotowanie pełnej dokumentacji potrwa kilkanaście miesięcy. W tym czasie prowadzone będą szczegółowe analizy i konsultacje, by jak najlepiej przygotować się do realizacji inwestycji.

Dziś główny ciąg Estakady Kwiatkowskiego na odcinku między ulicami Morską i Hutniczą jest zamknięty. Przyczyną jest konieczność przeprowadzenia prac przy jednym z elementów konstrukcyjnych, którego stan techniczny zakwalifikowano jako awaryjny.