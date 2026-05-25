Prezydent Iranu Masud Pezeszkian polecił przywrócenie międzynarodowych połączeń internetowych - poinformowała w poniedziałek agencja Reutera, powołując się na lokalne media. Blokada internetu trwała niemal trzy miesiące i została wprowadzona po wybuchu wojny Izraela i USA przeciwko Iranowi.

Irańczycy modlą za zmarłego ajatollaha Alego Chameneiego / Nur Photo/East News / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Według irańskich mediów, na które powołuje się Reuters, decyzja prezydenta Pezeszkiana została przekazana przez urzędnika ministerstwa łączności. Przez ostatnie 87 dni większość mieszkańców Iranu była pozbawiona dostępu do sieci. Jedynie nieliczni korzystali z internetu dzięki kosztownym i zaawansowanym sieciom VPN, które pozwalały omijać rządowe ograniczenia.

Internet jako narzędzie kontroli

Blokada internetu w Iranie znacząco utrudniała przekazywanie informacji z kraju. Władze w Teheranie już wcześniej wielokrotnie ograniczały dostęp do sieci, zwłaszcza podczas masowych protestów przeciwko reżimowi.

Przykładem była blokada po śmierci Mahsy Amini w 2022 roku, kiedy - według organizacji broniących praw człowieka - w związku z użyciem siły przez irańskie służby zginęło ponad 500 osób.

Podobne działania podejmowano także na początku bieżącego roku podczas kolejnych demonstracji, w trakcie których, według irańskich organizacji działających na emigracji, służby mogły zabić od kilku do kilkunastu tysięcy osób.

Porozumienie ledwie majaczy na horyzoncie

Wojna Iranu z USA i Izraelem rozpoczęła się 28 lutego. Od 8 kwietnia obowiązuje rozejm, a w ostatnich dniach przedstawiciele USA, w tym prezydent Donald Trump, informowali o przełomie w rozmowach pokojowych i możliwym szybkim zakończeniu konfliktu. Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghei zaznaczył jednak, że choć osiągnięto porozumienie w wielu kwestiach, nie oznacza to jeszcze podpisania ostatecznej umowy pokojowej.



