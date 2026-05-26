Prof. Sławomir Patyra, konstytucjonalista z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, będzie kolejnym wybranym głosami koalicji rządzącej sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jak nieoficjalnie ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, kandydaturę prof. Patyry zgłosi w Sejmie klub Koalicji Obywatelskiej.

Sławomir Patyra / Marcin Obara / PAP

Prof. Sławomir Patyra jest autorytetem w dziedzinie prawa, autorem licznych ekspertyz dotyczących problemów konstytucyjnych. Pięć lat temu był też rekomendowanym przez ówczesną opozycję kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jako kandydat na siódmego już sędziego Trybunału Konstytucyjnego wybranego przez obecnie rządzących został niemal jednogłośnie poparty w wewnętrznym głosowaniu posłów Koalicji Obywatelskiej.

Sławomir Patyra ma w TK zająć miejsce, które pod koniec czerwca zwolni kończący 9-letnią kadencję Andrzej Zielonacki. Kandydatury na to miejsce powinny być zgłaszane na 30 dni przed jej upływem. Termin upływa więc z końcem tego tygodnia.

Koalicja liczy, że dochowując tej procedury, będzie mogła tym razem uniknąć zarzutów kancelarii prezydenta, że wybrano sędziego nie wiadomo na czyje miejsce i że w związku z tym nie jest jasne, kiedy ma rozpocząć swoją kadencję.

