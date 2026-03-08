Członkowie Zgromadzenia Ekspertów w Iranie wybrali nowego przywódcę, który zastąpi zabitego w amerykańsko-izraelskich nalotach Alego Chameneia. Nazwiska nowego najwyższego przywódcy na razie nie ujawniono. Nie brakuje jednak spekulacji, że jest to Mojtaba Chamenei - syn poprzedniego ajatollaha.

Mojtaba Chamenei / Middle East Images/ABACA/Abaca/East News / East News

Jak przekazało kilku członków Zgromadzenia Ekspertów irańskim mediom, wybór został dokonany większością głosów. Wybrano najbardziej odpowiedniego kandydata, zatwierdzonego przez większość członków Zgromadzenia Ekspertów - powiedział Mohsen Hejdari, przedstawiciel prowincji Chuzestan, cytowany przez agencję Isna.

Słowa te potwierdził inny członek tego gremium, Mohammad Mehdi Mirbageri, który w nagraniu opublikowanym przez agencję Fars podkreślił, że "podjęto (...) decyzję odzwierciedlającą stanowisko większości".

Spekulacje

Choć nazwisko nowego najwyższego przywódcy nie zostało jeszcze ujawnione, już teraz pojawiają się spekulacje, kto mógłby objąć to stanowisko. Przed spotkaniem liczącego 88 członków Zgromadzenia Ekspertów jednym z głównych kandydatów był Mojtaba Chamenei, syn zabitego ajatollaha.

Wskazują na to również słowa Hejdariego, który przypomniał zalecenie Alego Chameneia - jego następca powinien być "nienawidzony przez wroga", a nie przez niego chwalony.

Nawet wielki szatan (Stany Zjednoczone - red.) wspomniał jego imię - dodał Hejdari. To zapewne nawiązanie do niedawnych słów prezydenta USA Donalda Trumpa, który kilka dni temu oświadczył, że Mojtaba Chamenei jest dla niego "nie do przyjęcia".

Nowy przywódca na celowniku Izraela

W niedzielę Izrael wydał jednoznaczną deklarację: nowy najwyższy przywódca Iranu - niezależnie od tego, kto nim zostanie - automatycznie stanie się celem do zlikwidowania dla izraelskich sił zbrojnych.